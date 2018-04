Bellido acusa a Román de mentir sobre el abono transporte: lea aquí sus argumentos

Noticias relacionadas Román amarra con Madrid la continuidad del abono transporte, que la Junta no está pagando Temas relacionados Transporte Antonio Román Bellido PP PSOE El secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, ha salido al paso de “una foto de la mentira, difundida por Antonio Román” en la que “fue a reunirse con una consejera interina de Cristina Cifuentes, porque todo el mundo sabe que el Gobierno madrileño va a cambiar, para decir que es él, o el Ayuntamiento, o no se sabe quién, el que garantiza que haya abono transporte para la ciudadanía de Guadalajara y Azuqueca”. Eso “es mentira, es mentira”, ha enfatizado.



Bellido ha recalcado que “es Emiliano García-Page quien garantiza que la ciudadanía de la provincia de Guadalajara va a poder seguir disfrutando del abono transporte” y, para garantizarlo, ha tenido que pagar todas las deudas que dejó Cospedal, ya que “entre 2011 y 2015 no se pagó ni un duro, ni un céntimo, a la Comunidad de Madrid por el abono transporte y todo, desde 2011 a 2015, lo ha pagado Emiliano García-Page”. Sin embargo “qué calladito estuvo Antonio Román los cuatro años de Cospedal, ¿verdad?”, ha comentado.



Pablo Bellido ha explicado que “es verdad que hay una discrepancia relativa al año 2016, porque la Junta y la Comunidad de Madrid acordaron que el precio iba a ser 3,9 millones de euros, y ahora Madrid pide algo más de 5 millones y están estableciendo cuál es el precio final”, pero ha insistido en que quien garantiza que la ciudadanía de Guadalajara pueda disfrutar del abono transporte es García-Page. “Lo que no hizo Cospedal, con el silencio culpable de Román, y desde luego lo que no hace Román” que “desesperado por las encuestas, habiendo traicionado a sus vecinos y vecinas con las Cercanías y viendo el maltrato de Rajoy a Guadalajara, va a la desesperada a hacerse una foto trampa para intentar engañar a cuatro”, ha afirmado.