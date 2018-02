Bellido es el último (por ahora) en pedir a Román que dé licencia para el parking del Hospital

Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Bellido PP PSOE Riansares Serrano Hospital de Guadalajara El secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, ha pedido al alcalde de Guadalajara, Antonio Román, que “corra con la concesión de las licencias de primera ocupación y de apertura al parking subterráneo del hospital” porque, tal como ha explicado, del tiempo que se demore en la firma de ambas licencias dependerá el plazo en el que la instalación podrá abrirse al público: “La empresa adjudicataria no puede serlo hasta que la Junta tenga la licencia, porque son las leyes, y será entonces, al adjudicarle por fin la explotación, cuando la concesionaria tendrá que cumplir con el pliego y hacer las mejoras que comprometió, y eso tardará unos días”, ha dicho.



Bellido ha señalado que “después de poner muchos palos en las ruedas al parking, Román ha anunciado que van a dar la licencia de primera ocupación, porque los técnicos estarían ya desesperados porque no veían ya la manera de poner un solo pero más, pero aunque lo anuncia no ha convocado la Junta de Gobierno Local para firmar la licencia” y ha preguntado: “¿Hay algo más importante que tenga que hacer el alcalde que darle ya licencia al parking del hospital?”



“Ya está bien de bromas”, ha insistido, recordando que “después de haber bloqueado e intentado bombardear el parking del hospital ahora salen los secuaces de Román a decir que va a tardar en abrirse, cuando se va a tardar lo que dicen las leyes, a partir de que ellos concedan las licencias “.



El secretario provincial del PSOE considera que en el Ayuntamiento tienen que reflexionar sobre “por qué a la Junta de Comunidades, para un servicio sanitario determinante para la provincia, le ha puesto tantas trabas y en otras cuestiones de negocios particulares, que no tienen nada que ver con el interés general, es tan laxo y tan permisivo”.



A juicio de Bellido, “lo que pasa es que a Román lo que más le interesa no es resolver los problemas de la gente, sino ponerle las cosas difíciles al Gobierno de Emiliano García-Page” y esa actitud da lugar a “situaciones inauditas que no ocurren en ningún otro lugar de España”.



“¿Por qué no dice al supermercado que haga un nuevo acceso en Cuatro Caminos y le dice a la Junta que haga el acceso al hospital que debe hacer el Ayuntamiento?”

Pablo Bellido ha puesto como ejemplo que “no creo que exista en toda España un alcalde que teniendo el problema que tiene Román en un nudo de comunicación determinante como el de Cuatro Caminos, se dedique a echar balones fuera en vez de a poner soluciones”.



En este sentido, ha afirmado que “el nuevo acceso al hospital de Guadalajara, ya el Ministerio de Fomento ha dejado muy claro que es cuestión del Ayuntamiento y lo que queremos es que se haga ya y se deje de marear la perdiz” y ha preguntado: “¿Por qué no le dice Román al supermercado que va a abrir en una zona enormemente conflictiva como Cuatro Caminos que haga un acceso? No, se lo dice a la Junta, sobre una vía que es titularidad del Ayuntamiento y que está en el Plan de Ordenación Municipal, es una cosa disparatada”.



Bellido ha avanzado, en referencia al nudo de Cuatro Caminos, que en la entrevista solicitada por los parlamentarios socialistas al ministro de Fomento, “vamos a exigir, y también se lo exigimos a Román, que ponga soluciones urgentes, porque han puesto muy pocas y no las más importantes, las que sacan tráfico de ese nudo”, pero “lo que no tiene un pase es que se dediquen a poner una cortina de humo con un asunto que en esta ciudad ya ha costado muchos disgustos y mucho sufrimiento”.



Sobre Vicente Tirado

Pablo Bellido se ha referido también a la presencia hoy en Guadalajara del secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, de quien ha recordado que “es la mano derecha de Cospedal y, por tanto, uno de los que nos dejó tirados a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Guadalajara”.



Según Bellido, “Tirado habrá venido a dar las gracias a Latre y Guarinos por no firmar el convenio de caminos, haciendo lo que quiere Cospedal que es anteponer los intereses del PP a los de la gente de Guadalajara”, porque “no firmar ese convenio significa que no se arreglen caminos y carreteras que unen localidades de Guadalajara, que eso es servicio a la gente, turismo, posibilidades económicas, un lugar por donde pasen ambulancias, etc, y eso supone que mucha gente sale perdiendo”, pero eso “el PP lo celebra y a eso viene hoy Tirado, a darles las gracias por dejar tirados a los vecinos y vecinas de nuestra provincia”.