Bellido, inquieto por la falta de guardias civiles en la provincia de Guadalajara

Temas relacionados Bellido PP PSOE Riansares Serrano Guadalajara (Provincia) Guardia Civil Sucesos Los parlamentarios nacionales del PSOE por Guadalajara, Pablo Bellido y Riansares Serrano, han pedido al Gobierno de España autorización para visitar todos los cuarteles de la Guardia Civil existentes en la provincia, con el fin de comprobar si están abiertos o cerrados y qué plantillas y medios materiales hay en cada uno de ellos.



La solicitud, formalizada a través de una carta dirigida al ministro del Interior y al subdelegado del Gobierno, se produce tras haber constatado que hay al menos dos cuarteles –el de Condemios y el de Budia- que figuran como abiertos en la web de la Guardia Civil y en respuestas parlamentarias del Gobierno, pero están en realidad cerrados y sus agentes han sido trasladados a Atienza y Brihuega, respectivamente.



Tanto el diputado socialista, Pablo Bellido, como la senadora, Riansares Serrano, han incidido en que la falta de seguridad es uno de los principales problemas en las zonas rurales de Guadalajara y un factor que contribuye decisivamente a aumentar el proceso de despoblación. “Y la realidad es que, desde que el PP gobierna en España, en nuestra provincia hay más delitos y menos guardias civiles, hombres y mujeres que hacen un trabajo fundamental y a los que estamos muy agradecidos por su esfuerzo y dedicación, pero que tienen falta de recursos humanos y materiales”, ha remarcado Bellido.



El parlamentario del PSOE ha dado cuenta de los datos oficiales del propio Gobierno que confirmarían su afirmación: actualmente hay 141 vacantes en la plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Guadalajara y, si se compara el número de efectivos entre 2011 y 2018, hay 51 agentes menos prestando servicio en Guadalajara que cuando Rajoy llegó al Gobierno. “Y esto es según los propios datos del Gobierno, 51 guardias menos, porque personalmente tengo la sensación de que faltan aún más”, ha puntualizado.



Por su parte, la senadora Riansares Serrano, ha dado cuenta de los datos oficiales del último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, correspondiente al primer trimestre de 2018. Las infracciones penales han aumentado en Guadalajara un 19,7% y, dentro de ellas, los delitos relacionados con la propiedad que más están afectando al medio rural han crecido de forma sustancial: un 14,16% más de robos con fuerza en domicilios, un 10,2% más los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones y un 24% más de hurtos. Además, se ha producido una subida del 21,4% en el número de delitos contra la libertad sexual. “Lejos de las lecturas triunfalistas que pueda hacer el Gobierno, la realidad es que los datos son nefastos y preocupantes”, ha señalado Serrano, quien también ha subrayado que “la falta de efectivos determina que en Guadalajara haya solo una pareja de la Guardia Civil para vigilar más de 30 pueblos, esta es la media que tenemos en nuestra provincia”.



Riansares Serrano ha informado de que durante la visita de la Comisión del Senado contra la Despoblación “en todas las reuniones con alcaldes, vecinos, asociaciones y comerciantes fue un clamor que uno de los principales problemas de la Sierra Norte, también extensible a las comarcas de Molina de Aragón y de la Alcarria, es la falta de seguridad en el medio rural, la escasez de efectivos de la Guardia Civil y la sensación de abandono”, que lleva a que “los vecinos de nuestros pueblos tienen miedo y se marchan por sentirse desprotegidos, porque la inseguridad es un clavo más en el ataúd de la despoblación que va minando la vida en el medio rural”.



Un problema que se plasma en hechos como que entre Cogolludo y Atienza no hay ningún cuartel de la Guardia Civil abierto, al haberse cerrado el de Condemios, como corroboran los vecinos y representantes municipales de la zona, aunque el Gobierno no reconoce dicho cierre. Esto a su vez provoca que vecinos que han sufrido robos, como ha ocurrido recientemente en Villares de Jadraque donde fueron asaltadas en una sola noche varias viviendas, el local de una asociación y el Ayuntamiento, tengan que desplazarse para interponer las denuncias y hacerlo además en horarios y días predeterminados por la falta de efectivos suficientes para velar por la seguridad en un territorio muy amplio.



La senadora socialista ha preguntado “si para Rajoy y Zoido los ciudadanos de Guadalajara somos de segunda”, mientras que Pablo Bellido ha asegurado que “desde el agradecimiento más rotundo a la labor de los profesionales de la Guardia Civil, no vamos a cesar en el intento de conseguir que la nuestra provincia deje de ser maltratada por Rajoy, con la colaboración necesaria del PP de Guadalajara, que como en tantos otros temas, como el agua, siempre se ponen del lado de quien nos maltrata y nunca de quienes queremos defender a nuestra provincia”.