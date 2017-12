Bellido sale al paso del anuncio de Román sobre el Hospital y le pide que deje de “bombardear”

Noticias relacionadas El Ayuntamiento asfaltará unos caminos para dar salida al tráfico actual y futuro del Hospital Archivos relacionados Bellido, sobre el Hospital y Antonio Román. (Tamaño: 737,5 kb.) Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Bellido PP PSOE Hospital de Guadalajara El secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, ha pedido públicamente a Antonio Román que "deje de bombardear que se pueda abrir el parking del hospital y también que se puedan hacer las obras del futuro campus de Guadalajara, que deje de secuestrar a la ciudadanía de Guadalajara para intentar bloquear que el Gobierno de Castilla-La Mancha haga cosas beneficiosas para la ciudad".



Según ha dicho Bellido, "el aparcamiento del hospital todavía no está abierto porque Antonio Román no quiere" y ha pedido al portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, que "deje ya de encubrir a Román y de intentar igualar responsabilidades, porque no es lo mismo quien quiere mejorar el hospital, hacer el campus y beneficiar a la ciudadanía como es el Gobierno regional; que lo que hacen Román y el PP por bloquear el progreso de la ciudad".



La salida anunciada por Román

Por otra parte, refiriéndose al anuncio del alcalde de Guadalajara de la pavimentación de un segundo acceso al hospital, Pablo Bellido ha recordado que "tal como le dijo el Ministerio de Fomento a Román, la construcción del segundo acceso al centro sanitario es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Guadalajara", por lo que "Román lo único que está haciendo es, por una vez y de forma parcial, asumir su responsabilidad, aunque lo intente vender como un gesto de buena voluntad", ha informado el PSOE en nota de prensa.



Daniel Jiménez, en el mismo día

Estas declaraciones se solapan con las realiazadas este mismo miércoles por Daniel Jiménez, en otra rueda de prensa diferente.



El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha asegurado que si a día de hoy los vecinos de Guadalajara no pueden disfrutar del nuevo aparcamiento del hospital, que está totalmente terminado, “el responsable es el alcalde, Antonio Román, que está poniendo todas las zancadillas que puede y más para que ese aparcamiento no se abra”. En respuesta a preguntas de los medios de comunicación, Jiménez ha indicado que “cuando Román quiso que se pusiera el foco en un problema de inclinación de la rampa de acceso al aparcamiento, el problema se solucionó” y “a día de hoy, no habría nada que impida que el alcalde conceda mañana mismo la licencia de apertura del aparcamiento”.