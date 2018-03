Bellido y Román cruzan declaraciones (otra vez) con el parkig del Hospital sin abrir y sin licencia

Temas relacionados Hospital de Guadalajara El secretario general del PSOE de Guadalajara y diputado en el Congreso, Pablo Bellido, ha denunciado este miércoles que el alcalde de la capital, Antonio Román, estaría retrasando "deliberadamente" la apertura del nuevo aparcamiento del Hospital. Según su versión, los responsables del centro sanitario no recibieron hasta este martes un requerimiento que había sido emitido por el Ayuntamiento con fecha del pasado día 6 de febrero.



“Es decir, 20 días después. Si el alcalde quiere jugar a que se dilate la apertura del aparcamiento y la gente tenga que buscarse la vida para aparcar en el Hospital, lo está consiguiendo. Es evidente que se trata de una estrategia de Román para seguir torpedeando los proyectos que tiene el Gobierno de Emiliano García-Page para la ciudad y para la provincia de Guadalajara”, ha lamentado.



Tras confirmar que la licencia de actividad del aparcamiento ya ha sido solicitada, “y ahora solo falta que el Ayuntamiento agilice los trámites”, el responsable socialista ha insistido en que por parte de la Junta de Comunidades “solo habrá máxima cooperación y celeridad para que pueda estar abierto cuanto antes al servicio de los trabajadores y trabajadoras del Hospital, y también de pacientes y usuarios”.



Bellido quería responder así a las declaraciones efectuadas esta misma semana por el vicealcalde, Jaime Carnicero, en las que aseguraba que aún faltaba documentación para otorgar la licencia de actividad. “Su intervención se produce después de que Román se haya desgastado mintiendo, torpedeando y bloqueando la apertura del nuevo aparcamiento. Después de hacer mucho el ridículo, ahora pone a Carnicero porque ya no quiere chamuscarse más”, ha subrayado.



La replica de Román, este mismo miércoles

“Es mentira, rotundamente mentira, que yo esté retrasando la apertura del aparcamiento del Hospital”. Antonio Román, alcalde de Guadalajara, ha respondido este mismo miércoles a las acusaciones realizadas por PSOE en este sentido y ha señalado que “lo que no puede hacer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es lanzar a miembros de su partido político para defender lo indefendible”.



Román acusa al Gobierno de Castilla-La Mancha de tratar de distraer la atención de los vecinos de Guadalajara hablando del aparcamiento, cuando el gran problema y lo verdaderamente grave es la paralización del Hospital de Guadalajara, en el cual, según afirma, “no se ha puesto ni un ladrillo desde que Page es el presidente regional”.



“Estoy deseando poder conceder la licencia de actividad ya mismo, pero si no presentan la documentación y si la que presentan está mal, no podemos concederla. Ya pienso que la Junta de Comunidades está demorando la apertura de manera deliberada porque le interesa más el lío que dar solución a los problemas que existen. Se empeñan en hablar del enfrentamiento entre Román y Page, pero no. Es una cuestión meramente técnica. Tenemos que exigir a la Junta lo mismo que le exigimos a cualquier particular”, ha señalado Román.



“Que la Junta presente ya la documentación. Quiero que se abra ya el aparcamiento del Hospital. Pero la problemática es otra. Son las listas de espera, las plantas cerradas… Si se mantiene el Hospital es gracias a los excelentes profesionales que trabajan en él. Al gobierno de Castilla-La Mancha no le importa nada Guadalajara”, ha concluido Román.