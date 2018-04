Bofetón de cuatro millones de euros de la oposición al equipo de gobierno en Azuqueca de Henares

Temas relacionados Ciudadanos Izquierda Unida José Luis Blanco PP PSOE Azuqueca de Henares Revés económico para el equipo de gobierno al ver rechazado el suplemento de crédito y el crédito extraordinario propuestos para ejecutar nuevas inversiones en la ciudad y para suplementar algunas de las partidas previstas en el presupuesto municipal para distintos servicios y convenios.



El suplemento de crédito ascendía a 1.147.829,67 euros y el crédito extraordinario a 2.850.000 euros. En ambos casos, las operaciones se planteaban con cargo al remanente de Tesorería, tras la reciente modificación de la normativa nacional sobre estabilidad presupuestaria. Han votado a favor los 9 concejales del grupo municipal del PSOE presentes en la sesión (Santiago Casas no ha asistido al Pleno por motivos personales) y en contra, los 10 concejales de los grupos municipales del PP, Ciudadanos e IU-Ahora Azuqueca de Henares. La concejala no adscrita, Rosa Moreno, también ha estado ausente en el Pleno.



Durante el debate, el alcalde, José Luis Blanco, ha argumentado que se planteaban actuaciones "para la mejora de la ciudad de Azuqueca; destinar las cuantías del remanente de Tesorería a partidas buenas y necesarias para Azuqueca y todo ello, sin tener que pedir créditos bancarios, sin endeudar a la ciudad".



Entre las inversiones que el equipo de gobierno planteaba en el crédito extraordinario se incluía una partida de 1,5 millones de euros para la instalación de pantallas acústicas en la vía del ferrocarril; 300.000 euros para una zona deportiva en Asfain -entre la calle Murillo y la avenida de Enmedio-; otros 300.000 euros para actuaciones en el complejo deportivo San Miguel; 250.000 para pavimentación de aceras y 200.000 para asfaltado.



En el caso del suplemento de crédito, se preveían incrementos en las partidas destinadas a mejora de colegios y de escuelas infantiles, a la mejora de parques y jardines, y de instalaciones deportivas, entre otros.



Los grupos de la oposición han criticado que no se haya presentado por parte del equipo de gobierno un presupuesto para 2018 en el Ayuntamiento de Azuqueca y que se esté actuando sobre el presupuesto prorrogado de 2017.



Las portavoces de los tres grupos de la oposición han cuestionado el nivel de ejecución presupuestaria. María José Pérez, de IU, ha acusado al equipo de gobierno de buscar réditos electorales; Silvia García, de Ciudadanos, ha lamentado que no se hayan cumplido las enmiendas presentadas por su grupo al presupuesto de 2017 aceptadas por el gobierno municipal y Aure Hormaechea, del PP, ha echado en falta una planificación de inversiones en el municipio.