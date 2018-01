Braulio Carlés, a la espera de una ley regional “que dignifique a la persona”

Temas relacionados Castilla-La Mancha Braulio Carlés Inmigración El presidente de la Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha, el guadalajareño Braulio Carlés, espera que la futura Ley del Tercer Sector en la región que coordina la Consejería de Bienestar Social "salga cuanto antes", que sea "integradora y potente" y "dignifique lo más posible a la persona".



Así lo ha expresado el también presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza en la región en una entrevista a Europa Press para LA CRÓNICA, en la que ha expresado su deseo de que las administraciones se coordinen "cada día más y mejor" en esta tarea, y no sólo a nivel regional sino provincial y local.



PorTercer Sector se entiende el compuesto fundamentalmente por Entidades Sin Animo de Lucro, organizaciones que no redistribuyen sus beneficios a sus propietarios y accionistas, sino que los reinvierten en la entidad para seguir cumpliendo sus objetivos fundacionales.



Aunque Carlés cree que todavía "queda bastante recorrido", ha admitido que las relaciones con la administración son fluidas y cordiales, y que "se va a avanzando". No obstante, espera también poder participar "lo más posible" en la misma, y "ser protagonistas" en su elaboración, conjuntamente con la administración.



Carlés anhela además que "nunca se pierda la perspectiva de la persona" y que sea ella la que ocupe protagonismo desde esta realidad de exclusión social.



Al presidente de la Mesa del Tercer Sector, al que pertenecen distintas organizaciones sociales, le gustaría que la futura norma se asemeje y vaya en la dirección de la que hay en el País Vasco, "e incluso, más allá", convencido de que en estos aspectos vascos y catalanes "van por delante".



"Espero que sea una buena normativa que se preocupe de las personas más excluidas y desfavorecidas", ha dicho. "Nuestro deseo, como el de la Junta, es que esté pronto, y creemos que va a ser así", ha afirmado tras expresar también su interés en que no se quede sólo en "buenos deseos".



DESEOS PLASMADOS

Para el presidente de la Mesa del Tercer Sector está claro que "una cosa es tener buenos deseos y otra que esos buenos deseos se plasmen en una ley, y espero que esa ley nos enmarque a todos en una clave de coordinación", ha precisado.



Su interés está igualmente en que en cuestiones como esta "no se posturee y mercantilice con las personas en exclusión social, y que nadie busque espacios para lucrarse", ha incidido.



También piensa que debe recoger cláusulas en las que se contemple que sean las entidades sociales las que gestionen, y sobre todo que haya una coordinación importante entre administración y Tercer Sector.



Para Carlés, es evidente que las entidades sociales ha sido unas de las grandes perjudicadas en esta crisis, y la consecuencia ha sido que algunas han desaparecido y otras han quedado debilitadas.



Las que han tenido más suerte van saliendo "despacio" de la crisis, pero "se han resentido", ha incidido el responsable del Tercer Sector una vez admitido que, pese a todo, todavía se está en un momento "incierto", desde el punto de vista económico, fundamentalmente.