Busca aquí la fiesta de tu pueblo (y si no está, no dudes en avisarnos)

FIESTAS TRADICIONALES DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA EN 2018 (Se incluyen sólo las que no tienen el reconocimiento oficial como Fiestas de Interés Provincial) ENERO Día 5

Albares, Almonacid de Zorita, Atienza, Azuqueca de Henares, Brihuega, Fontanar, Fuentenovilla, Guadalajara, Humanes de Mohernando, Marchamalo, Mondéjar, Moratilla de los Meleros, Quer, Tamajón, Tórtola de Henares, Yunquera de Henares, etc. Cabalgatas de Reyes

Alarilla. Cabalgata aérea de Reyes en ala delta y parapente.

Illana. Misa, Belén Viviente, chocolate y roscón



Día 14

Majaelrayo. El Santo Niño. Procesión y subasta



Día 16

Illana. Lumbres de san Antón en puertas, patios y corrales. Saltos de las lumbre. Hoguera comunal en plaza céntrica. Música y cena popular



Días 16 a 18

Jadraque. San Antón. Luminarias (16); procesión , bendición de animales y pesaje de nuevos hermanos. Rifa del cerdo, dulces y comida de sobras (18)



Día 17 (San Antón)

Alcoroches. Hoguera y cena popular.

Alustante. Hoguera y rifa del gorrino

Brihuega. Misa y procesión, bendición de animales, rifa del cerdo y reparto de roscas

Cogolludo. Procesión, bendición de animales y molletes de san Antón

Escariche. Hoguera y asados (la víspera). Misa, procesión por las calles y bendición de animales

Guadalajara. Bendición de animales en la parroquia de Santiago.

Pastrana. Bendición de animales en la ermita, degustación de chorizos, naranjas y reparto de caridades

Yunquera de Henares. Procesión, bendición de animales y vehículos y caridades



Dìas 19 y 20

Jadraque. San Sebastián. Vísperas, izado de bandera y cohetes (día 19). Procesión, almuerzo, rifa del cordero y pirotecnia (día 20)



Día 20 (San Antón)

Atienza. San Antón. Pasacalles de dulzaina con el “cochino” de san Antón. Demostraciones artesanas. Función religiosa, sorteo del “cochino” y degustación de productos de matanza

Orea. San Antón. Recogida de leña por el pueblo, hoguera, barbacoa. III Concurso Nacional de Silbidos



Día 20 (San Sebastián)

Almonacid. Misa y vino español

Millana. Hogueras y caridades, ofrendas y comidas populares

Pastrana. San Sebastián. Procesión



Día 21

Valdarachas. San Sebastián. Misa, procesión y comida popular



Días 21 y 22

Valverde de los Arroyos. Chinelas de san Ildefonso



Día 22

Quer. Misa, ofrenda de niños y mayores, procesión



Día 24

Alovera. Virgen de la Paz. Procesión, pasacalles, bollos y baile

FEBRERO Día 2 (La Candelaria)

Alcoroches. Misa y bendición de tortas

Almonacid de Zorita. Ofrenda de niños a la Candelaria

Orea. Misa y procesión con las madrinas y sus doncellas. Bendición de tortas y velas. Comida de Hermandad

Pioz. Ramo de la Candelaria, hermandades, tortas, rosquillas y carreras populares



Días 2 al 4

Malaguilla. Fiesta de las Candelas (Virgen del Valle). Misa y procesión, subastas y caridades



Día 3 (San Blas)

Brihuega. San Blas. Misa y procesión. Beso de la reliquia por los niños

Cabanillas del Campo. San Blas. Misa, procesión, degustación de bollos tradicionales y limonada

Fontanar. Actos religiosos.Reparto de caridades (pan y chorizo)

Gárgoles de Arriba. Fiestas tradicionales de san Blas

Hontoba. Hoguera de los quintos, cena popular, Misa, cantares, procesión, encierros y baile

Huermeces del Cerro. San Blas. Bendición y degustación de tortas y bollos. Comida comunal y baile

Jadraque. Molletes de san Blas

Sienes. Misa. Bendición de dulces para las personas y panes para los animales

Tendilla. Misa, procesión y bendición de caridades

Villanueva de Argecilla. San Blas. Misa, procesión con “apedreo” de caramelos al santo, degustación de rosquillas y molletes. Adoración de la reliquia.



Día 3

Membrillera. Santa Águeda. Fiesta de las mujeres. Actos religiosos. Nombramiento de alcaldesa y comida de Hermandad

Pioz. La Candelaria. Misa, procesión con palomas y bendición de roscas. Subasta de ramo y roscas.



Días 3 y 4

Albalate de Zorita. Muestra de Música Tradicional "Albafolk". San Blasillo. Artesanía, exposiciones, juegos y Encuentro de Botargas-danzantes



Días 3 y/o 4 y/o 5 (Santa Águeda) (probables)

Almonacid de Zorita. Santa Águeda. Nombramiento de alcaldesa de honor, comida y baile

Centenera. Misa, procesión, comida popular y nombramiento de “Águeda del Año”

Galápagos. Santa Águeda. Hoguera, reparto de bollos, elección de alcaldesa, misa y procesión

Heras de Ayuso. Nombramiento alcaldesa, comida popular y baile

Humanes de Mohernando. Santa Águeda. Elección de alcaldesa, comida y baile

Jadraque. Santa Águeda. Nombramiento alcaldesa y concejalas (día 4). Misa, procesión y almuerzo (día 5)

Quer. Santa Águeda. Nombramiento aguedesas. Procesión, misa, comida de mujeres, baile.

Razbona. Santa Águeda. Nombramiento aguedesas. Actos religiosos, comida y baile

Yunquera de Henares. Elección de alcaldesa. Actos religiosos y comida de hermandad



Día 4

Valdeconcha. Misa con ofrendas de velas palomas y torta, procesión y subasta de torta



Día 8. (Jueves Lardero)

Cifuentes. Meriendas por cuadrillas. Empanadas

Pareja. Piñata de pucheros

Riba de Saelices.. Merienda de tortilla y torreznos en el campo



Día 10

Malaguilla. Fiesta de Sta. Águeda. Traspaso de mando, charanga con disfraces, comida popular, trajes tradicionales, Misa, ofrendas y procesión



Día 10 (Sábado de Carnaval)

Albares. Concurso de disfraces

Romanones. El Tio Tararura y el toro de Carnaval

Riba de Saelices. Vaquilla de Carnaval

Yunquera de Henares. Carnaval, concurso de disfraces y degustación de pan, chorizo y limonada



Días 10 y 11

Hita. Fiesta del Gallo. Juegos, disfraces y comida popular

MARZO Días 10 al 13

Pastrana. XXXVII Feria Apícola Internacional



Día 14 (Miércoles de Ceniza)

Albares. Entierro de la Sardina y sardinada

Marchamalo. Entierro de la Sardina. Pasacalles y chocolate



Día 23

Atienza. Virgen de los Dolores. Novenario. Misa y procesión con "Rosario de faroles" y capas castellanas



Día 24

Málaga del Fresno. Procesión infantil de los ramos o del "Hornazo"

Sayatón. La matanza



Días 24 y 25

Orea. II Feria del Mundo Rural. Artesanía y costumbres



Día 25 (Domingo de Ramos)

Escariche. Procesión de los Ramos. Subida de las imágenes a la iglesia

Jadraque. Traslado de imágenes desde la ermita a la iglesia

Marchamalo. Comidas familiares campestres. (Panecillos del Domingo de Ramos, tortilla, etc.)

Pastrana. Procesión del Domingo de Ramos.

Robledillo de Mohernando. Las Ramas



Día 29 (Jueves Santo)

Atienza. Oficios y procesión

Brihuega. Procesión del Silencio

Cifuentes. Procesión de la Oración en el Huerto y de la Virgen de la Soledad

Illana. Lavatorio (tarde). Procesión del Calvario (noche)

Mondéjar. Procesión de la Oración en el Huerto

Pastrana. Procesión de los Pasos

Yélamos de Abajo. Botarga de Jueves Santo (también la víspera)



Día 30 (Viernes Santo)

Arbancón. Procesión de los toreros

Albares. Víacrucis. Subida al Cerro de las Cruces con velas

Almonacid de Zorita. Viacrucis, procesión del Silencio con cornetas y tambores

Atienza. Víacrucis y adoración Santas Espinas. Misa y procesión del Entierro

Brihuega. Procesión de Pasos (mañana), procesión de la Soledad y Santo Entierro (noche)

Cifuentes. Procesión del Santo Sepulcro

Escariche. Procesión del Silencio con banda de música

Humanes. Procesión del Santo Entierro. Banda de tambores y cornetas

Illana. Vía Crucis (mañana). Procesión del Silencio (noche)

Milmarcos. Procesión del Santo Entierro con “coraceros”

Molina de Aragón. Procesión del Silencio (La Soledad, la Cruz Desnuda y el Sepulcro)

Mondéjar. Víacrucis y procesión del Silencio

Pastrana. Procesión del Calvario (madrugada), Procesión del Silencio (noche)

Pozo de Almoguera. Víacrucis al Calvario. Cánticos (mañana). Procesión y Canto de la Salve (noche)

Sigüenza. Procesión matinal del viernes Santo

Tendilla. Procesión del Entierro



Día 31 (Sábado Santo)

Albalate de Zorita. Pasión Viviente

Escariche. Víacrucis desde la ermita al Calvario

Illana. Procesión nocturna del Encuentro. Reverencias y bailes de los pasos. Repique de campanas, fuegos artificiales y suelta de palomas.

ABRIL Día 1 (Domingo de Resurrección)

Arbeteta. Quema del Judas

Atienza. Procesión del Encuentro y subasta de roscas

Cifuentes. Procesión del Encuentro y quema del Judas

Cogolludo. El Pelele. Manteo, coplas y quema

Escariche. Procesión del Encuentro. Quema del Judas y correpiés

Hueva. Hornazos y rodar el huevo. Comida de Hermandad

Molina de Aragón. Procesión del Encuentro

Mondéjar. Procesión del Encuentro. El Hornazo. Comidas en el campo

Olmeda de Cobeta. Ronda de quintos, Procesión del Encuentro y quema del Judas.

Tendilla. Procesión del Encuentro

Valverde de los Arroyos. Colgamiento y quema del Judas

Yebra. El Hornazo

Yunquera de Henares. Volteo de campanas

Zarzuela de Jadraque. Quema del Judas



Días 21 y 22

Escariche. Virgen de las Angustias. Procesión desde la ermita a la iglesia. Canto de la Salve



Día 22

Robledillo de Mohernando. Subida en procesión de la Virgen de Valdelagua



Día 23

Miralrío. San Jorge. Misa, procesión y Bendición de campos

Olmeda de Cobeta. San Jorge. Subasta de banzos y comida popular



Día 25

Chiloeches. Romería a Albolleque. Misa y comida campestre



Día 28

Villares de Jadraque. Fiesta de la Magdalena. Misa, procesión. Comida popular



Días 28 abril al 6 mayo

Usanos. Virgen del Traspaso y Soledad. Fiestas patronales. Actos religiosos, disfraces, calderetas y eventos taurinos



Día 29

Horche. Concurso del vino



Día 30

Alcoroches. Los mayos. Cena popular

Albares. Planta del mayo por los quintos

Almonacid de Zorita, Aldeanueva de Guadalajara, Atanzón, Azuqueca, Fuentenovilla, Guadalajara, Horche, Huetos, Gárgoles de Arriba, Poveda de la Sierra y Ruguilla. Canto de los mayos

Fontanar. Hoguera, tala y planta del mayo

Gárgoles de Abajo. Canto de los mayos. Tala y puesta del mayo en la plaza

Malaguilla. Los mayos. Implante del fuste

Cogolludo, Marchamalo. Planta del mayo

Pozo de Almoguera. Corta del mayo en Escariche

Tórtola de Henares. Fiesta de la Hermandad del Smo. Cristo de los Remedios. Actos religiosos, bollos y limonada y verbenas

Trillo. Planta y canto del mayo

MAYO Día 1

Albares. Ronda de los mayos, exposición y degustación de hornazos de los quintos. Romería a la ermita de santa Bárbara. Bendición de campos

Guadalajara, Horche. La Maya

Humanes de Mohernando. Tala y planta del mayo por los quintos

Molina de Aragón. El Butrón

Pozo de Almoguera. Comida popular organizada por los quintos.

Riba de Saelices. Corta del mayo. Comida popular

Tórtola de Henares. Fiesta de la Hermandad de la Sma. Virgen de la Cuesta. Actos religiosos, bollos y limonada y verbenas

Yebra. Tala y planta del mayo. Canto de los mayos

Yunquera de Henares. Fiesta del mayo. Colocación del chopo y mayos a las chicas. Pasacalles



Día 3

Atienza. Bendición de campos. Misa en Sta. Mª. del Val, procesión y reparto de cruces para los 4 puntos.

La Yunta. Santo Cristo del Guijarro. Misa, procesión y comida popular. Baile



Día 4

Marchamalo. Fiestas patronales del Sto. Cristo de la Esperanza. Procesión, subastas, limonada y bollos



Días 4 al 6

Cabanillas del Campo. Fiestas del Stmo. Cristo de la Expiración. Misas, procesiones, pasacalles de gigantes y cabezudos y degustación de bollos tradicionales. Bailes.



Día 6

Azañón. San Juan Evangelista. La Cabestrada. Romería y bendición de campos

Lupiana. Romería a la ermita del Santo Cristo del Socorro



Día 8

Argecilla. San Miguel. Procesión y merienda



Día 9

Valdegrudas. San Gregorio. Misa, procesión y bendición de los campos



Día 12

Fontanar. Luminaria de san Matías

Riba de Saelices. La Ascensión. Misa en la ermita de la Virgen del Armallak. Subasta de la rosca



Día 14

Fontanar. San Matías. Misa, procesión y reparto de bollos con limonada



Días 14 y 15

Cogolludo. San Isidro. Luminaria de la víspera. Procesión y aperitivo



Día 15 (San Isidro)

Albares. Procesión y limonada

Alarilla. Misa, procesión, bendición de campos y degustación de pan con chorizo.

Almonacid de Zorita, Fontanar y Taracena. Misa y procesión

Arbancón. Bendición de campos y reparto de panes

Armuña de Tajuña. Comida campestre

Auñón. Misa, procesión y vermú de la Cofradía de San Isidro

Brihuega, Cabanillas, Málaga del Fresno, Castejón de Henares y Valdepeñas de la Sierra. Procesión y bendición de campos

Castellar de la Muela. Misa, procesión y comida popular

Cifuentes. Misa y reparto de panotas y huevos benditos

Escariche. Bendición de los campos. Merienda y limonada

Humanes de Mohernando. Procesión, bendición de campos y reparto de caridades

Illana. Misa Mayor, procesión, bendición de campos, vino español y comida.

Jadraque. Misa, procesión y merienda en la ermita del santo

Las Inviernas. Procesión, bendición de campos, caldereta y juego de bolos castellanos

Malaguilla. Misa, procesión y merienda

Marchamalo. Misa, Bendición de Campos. Bollos y limonada. Subasta

Pozo de Almoguera. Limonada y bendición de campos

Uceda. Misa, procesión, bendición de campos y comida de agricultores

Yebra. Misa, rogativas y procesión. Vermú con la Hermandad

Yunquera de Henares. Misa, procesión en ermita del Santo. Bendición de campos y del “chusco” de pan



Días 15 y 16

Fuentenovilla. San Isidro Labrador y Virgen del Perpetuo Socorro. Actos religiosos y festejos taurinos



Día 17 (San Pascual Bailón)

Fuentelsaz, Maranchón. Baile del Pollo

Mochales. Romería y baile del Pollo

Tierzo. Misa, procesión y comida popular



Días 19 y 20

Valdeconcha. Hermandad de las Candelas. Cánticos a la Virgen de las Candelas (la víspera). Misa, procesión, hogueras y limonada.



Día 20

Málaga de Fresno. San Isidro. Actos religiosos, bendición de campos y degustación productos típicos



Día 22

Monasterio. Sta. Quiteria. Misa, procesión, trajes tradicionales y comida de hermandad con Veguillas



Días 25 al 27

Hita. Procesiones y ofrendas florales en honor a la Virgen de la Cuesta. Subastas y subida de niños a las andas



Día 26

Aleas, Arbancón, Beleña de Sorbe, Cogolludo, La Mierla, Muriel, Torrebeleña. Romería a la Virgen de Peñamira



Valdeavellano. Virgen de la Soledad. Misa, procesión y romería



Días 26 y 27

Tórtola. Jornadas Cidianas



Día 27

San Andrés del Congosto. Romería a la Virgen de Sopeña. Encuentro con Membrillera, La Toba y Congostrina. Trajes tradicionales. Misa, procesión y subasta de andas. Migas y baile

Tendilla. Virgen de la Salceda. Romería, Misa y procesión



Día 31 (Corpus)

Albalate de Zorita. Corpus Christi. Procesión y alfombrado de calles

JUNIO Días 1 y 2

Casas de San Galindo. Fiestas patronales

Selas. Virgen de la Minerva. Despedida a la Virgen. Cofradía del Smo.



Día 2

Arbancón. Jornada del Privilegio de Villa



Días 2 y 3

Pioz. Feria Medieval



Día 3 (Corpus)

Escariche, Moratilla de los Meleros, Illana, Pastrana, Tendilla, Valdeavellano, Yebra. Procesión, Altares del Corpus y ornato de calles



Día 8

Romanones. Sagrados Corazones. Misa, procesión, rifa, merienda y bailes



Días 9 y 10

Padilla de Hita. San Basilio. Fiestas patronales. Actos religiosos y verbenas



Día 11

Trijueque. San Bernabé. Misa, procesiones y actos de hermandad



Día 13 (San Antonio de Padua)

Albares. San Antonio. Fiestas patronales, vueltas del santo a la ermita (13 y 14)

Alcolea del Pinar. Novena, Misa y procesión. Pelota a mano y comidas populares

Aranzueque: Procesión y subida en andas de los niños

El Val de San García. Fiestas de San Antonio

Illana. Misa de Hermandad, procesión, limonada y cañamones tostados

Jirueque. Reparto de queso, subastas del pan, maneros, etc.

Sotoca de Tajo. Fiestas de San Antonio



Día 16

Prádena de Atienza. San Antonio. Romería



Días 15 al 17

Valdenoches. San Antonio de Padua. Misa, procesión, toros y comidas populares



Días 15 al 18

Valdegrudas. San Antonio de Padua. Actos religiosos, subastas, encierros, comida popular y verbenas



Día 16

Hiendelaencina. Feria de Ganado



Día 24 (San Juan)

Alhóndiga. Actos religiosos, verbenas, limonada y bollos

Alcoroches. El pimpollo de los solteros. Comida popular.

Brihuega. Misa y procesión por el barrio

Cabanillas. Salto de hogueras y quema de papeles con deseos

Checa. Tala del pimpollo de los solteros y calderetas de cordero

Galve de Sorbe. Misa, procesión, comida popular y hogueras

Heras de Ayuso. San Juan. Fiestas patronales. Misa, procesión y pasacalles

Orea. Hoguera y asados. Ornato de la Plaza

Quer. Sardinada, pasacalles y hoguera

Peñalén. Misa, procesión y aperitivo

Puebla de Beleña. Bendición de las "panotas" y queso (Caridad de san Juan)

Taragudo. San Juan. Actos religiosos y caldereta

Torremocha del Pinar. Bendición y esparcimiento del cantueso en los campos y recorrido de la procesión. Comida popular de cochinillo

Yebra. Limonada, procesión, actos de cofradía, baile y caldereta



Día 29 (San Pedro/ San Pablo)

Alcoroches. El pimpollo de los casados. Comida popular

Monasterio. Misa, procesión, comida de Hermandad

Budia. La Sampedrá

Yunquera de Henares. Actos religiosos. Eventos taurinos



Día 30

Cogolludo. Jornadas Napoleónicas.

JULIO Días 7 y 8

Escamilla. Virgen de la Escala y Santa Isabel. Misa, procesión, verbena y comida popular



Día 10

Orea. Subida al Cerro de san Cristóbal, Misa, rosquillas artesanas, limonada. Caldereta.



Día 16.

Brihuega. Procesión de la Virgen del Carmen

Pareja. Procesión marinera

Renales. Misa, subastas, comida y juegos populares

Tendilla. Virgen del Carmen



Día 26

Illana. San Joaquín y Santa Ana. Misa, limonada y dulces



Día 28

Illana. San Joaquín. Misa cantada. Procesión en torno a iglesia. Cena popular

AGOSTO Días 3 al 7

Loranca de Tajuña. Santo Domingo de Guzmán. Fiestas patronales. Pasteladas, encierros y bailes



Día 4

Gárgoles de Arriba. Ntra. Sra. de la Asunción. Fiestas patronales

Olmeda de Cobeta. San Jorge. Subasta de banzos y comida popular

Sotoca de Tajo. San Martín. Fiestas patronales



Días 4 y 5

Robledo de Corpes. Virgen del Rosario. Procesión y subasta del ramo y de las roscas



Día 5

Membrillera. Nuestra Señora de la Blanca. Fiesta de la Tercera Edad

Mesones. Fiestas patronales de Nuestra Señora de la Blanca



Día 6

Málaga del Fresno. Los Santos Niños



Día 7

Moratilla de los Meleros. Ronda de solteros y casados

Santiuste. Fiesta de El Salvador. Misa, procesión y trajes tradicionales



Día 10

Carrascosa de Henares. San Lorenzo. Fiestas Patronales

Checa. Romería a la ermita de san Lorenzo. Procesión alrededor de ermita y comida popular



Días 10 al 12

Armallones. Fiestas de la Virgen de la Soledad



Días 10 al 15

Zarzuela de Jadraque. Fiestas patronales. Procesión y subastas. Rondas, bailes, comidas populares



Día 11

Anchuela. San Miguel. Procesión con banderas y subasta de banzos

Oter. San Mateo. Fiestas patronales

Riofrío del Llano. Romería a la Virgen de la Torre. Cruces de mayo (trasladadas de fecha). Rogativas



Día 12

Campillo de Ranas. Fiesta de Santa María Magdalena

La Bodera. Sardinada de la Virgen de los Remedios



Día 14

Moratilla de los Meleros. Virgen de la Oliva. Subasta de palos y cintas. Bollos y refrescos de la Hermandad



Días 14 y 15

Uceda. Virgen de la Varga. Fiestas patronales. Salve, procesión y verbena



Días 14 al 18

Poveda de la Sierra. Virgen de los Remedios y San Roque. Procesión, rondas y caridades



Día 15

Brihuega: Virgen de la Peña.diana, Misa, procesión, gigantes, cabezudos, bailes, toros de fuego

Cogolludo. Virgen de los Remedios. Fiestas patronales. Pasacalles. Eventos taurinos

Condemios de Arriba. Festividad de la Virgen. Danzantes

Gárgoles de Abajo. Ntra. Sra. De la Asunción. Actos religiosos, música ,baile, toros y comida popular

Gascueña de Bornova. Fiesta de la Virgen de la Asunción

Naharros. Virgen de la Asunción. Fiestas patronales

Palazuelos. Quema del Boto en honor a san Roque

Pastrana. Virgen de la Asunción. Encierros, verbenas y corridas de toros

Retiendas. Fiesta de la Virgen Blanca. Actos religiosos. Caldereta popular



Días 15 y 16

Yélamos de Arriba. Virgen de la Zarza y san Roque. Fiestas patronales



Días 15 a 17

Arroyo de Fraguas. San Roque y San Roquillo. Bailes y pasacalles



Días 15 a 18

Megina. Ntra. Sra. de la Asunción y san Roque. Romería, comidas populares y verbenas



Días 15 a 19

Iriépal. Virgen de la Soledad. Bailes tradicionales. Encierros

Valdeconcha. San Roque. Actos religiosos, eventos taurinos, música, caldereta y juegos tradicionales



Días 15 a 20

Galápagos. Virgen del Campo, encierros y verbenas



Día 16 (San Roque)

Alcocer. Fiesta de San Roque.

Alcolea del Pinar. Misa, procesión, juegos y comida popular. El pan y la pera.

Aldeanueva de Guadalajara. Misa, procesión y festejos taurinos

Anquela del Ducado. Reparto de la Caridad y música

Fontanar. Fiestas patronales. Encierros

Illana. San Roque. Fiestas patronales. Misa, procesión y baile vermú.

Luzaga. Subastas, comida popular -sopeta-

Olmeda de Cobeta. Comida en la fuente y guerras de agua

Rebollosa de Jadraque. Misa, procesión con subasta de maneros y reparto de sopeta al día sig.

Ruguilla. Fiestas patronales

San Andrés del Congosto. Fiestas patronales. Misa, baile y concursos

Sienes. Reparto de caridades

Sigüenza. Fiestas patronales. Actos religiosos y festivos

Tierzo. Actos religiosos, comida popular y verbena



Día 17

Mazarete. Romería a la ermita de san Mamés. Beso de reliquia. Vueltas a ermita. Subastas y paella popular

Uceda. Encierro de la Charcuela



Días 17 a 19

Atienza. Fiestas patronales. Actos religiosos, deportivos y taurinos. Desfiles y verbenas

Alpedrete de la Sierra. Fiestas en honor del Sto. Cristo. Actos religiosos y taurinos. Encierro y bailes



Días 17 a 20

Hita. Fiesta de los toros



Día 18

Carrascosa de Tajo. El Santo Cristo. Fiestas Patronales

Huetos. Los Desposorios. Fiestas patronales



Día 19

Alocén. Santo Cristo del Amparo. Misa y procesión con plantas aromáticas. Concierto de órgano. Festejos taurinos y caldereta.

Escariche. Virgen de las Angustias. Procesión, encierros y cena popular (día 19 y sigs.)

Valderrebollo. Romería a la ermita de la Virgen del Prado



Día 20

Sigüenza. Procesión de la Virgen de la Mayor y Rosario de Faroles



Día 22

Hiendelaencina. Santa Cecilia. Fiestas patronales. Romería y bailes



Días 23 al 26

Moratilla de los Meleros. Virgen de la Oliva. Disfraces, encierros y caldereta

Villares de Jadraque. Fiestas patronales. Misa, procesión, juegos y comida popular. Verbenas



Día 24 y ss. (San Bartolomé)

Arbancón. Virgen de la Salceda. Actos religiosos y festivos. Encierros y caldereta

El Cubillo de Uceda. Ntra. Sra. De la Soledad. Misa, procesión, festejos taurinos y verbenas

Jirueque. Actos religiosos, noche de tortillas y disfraces

Lupiana. Ronda de mozos (24-0,0 h.); actos religiosos, encierros y Día de los Huesos



Día 25

Illana. Romería a la Virgen del Socorro. Misa campera y novenario



Días 25 y 26

Mesones. Fiestas en honor al Santísimo Cristo Arrodillado. Misa Mayor, procesión y verbena

Villaverde del Ducado. San Blas. Fiestas patronales. Pelota a mano



Días 25 al 27

Valdepeñas de la Sierra. Sto. Cristo de la Paz. Actos religiosos, eventos taurinos, juegos y espectáculos musicales



Días 25 a 29

Pioz. San Donato. Actos religiosos, despertá de pólvora, hogueras, desfiles y carrozas, comidas y juegos



Día 27

Alustante. Ntra. Sra. de la Natividad. Bandeo de bandera



Días 27 a 31

Tórtola de Henares. Fiestas de verano. Actividades musicales, encierros y verbenas



Día 28

Membrillera. San Agustín. Actos religiosos, culturales y deportivos

Yunquera de Henares. San Agustín. Misa y procesión de Ntra. Sra. de la Granja. Comida-encuentro entre Yunquera y Torre del Burgo



Día 29

La Yunta. San Juan Degollado. Misa y procesión

Millana. Fiestas Virgen de la Fuensanta. Misa, procesión, música y encierros



Días 29 y 30

Viñuelas. San Ramón. Misa, procesión, comidas populares y música. Eventos taurinos



Días 30 al 2 septiembre

Malaguilla. Fiestas patronales del Cristo del Amor y de la Caridad, actos religiosos, festejos taurinos y caldereta

SEPTIEMBRE Día 1

Ciruelos del Pinar. Cristo del Amparo. Fiestas patronales. Misa baturra, cabezudos y bailes

Molina de Aragón. Cristo de las Victorias. Misa, procesión y ofrenda floral



Días 1 al 10

Taracena. Virgen del Valle. Actos religiosos, comidas populares y festejos taurinos



Días 2 al 9

El Casar. Fiestas patronales Virgen de la Antigua. Eventos taurinos, verbenas y fuegos artificiales



Días 7 al 10

Illana. Virgen del Socorro. Campeonatos de tiro y bolos y rana. Concurso de calderetas. Pasacalles, ofrenda floral infantil (Día 7). Diana, Misa Mayor, mascletá, procesión, fuegos artificiales y baile (Día 8). Festejos taurinos



Días 7 al 11

Tendilla. Virgen de la Salceda. Actos religiosos y eventos taurinos



Días 7 al 16

Guadalajara. Ferias y Fiestas



Día 8

Alovera. Virgen del Carmen. Actos religiosos. Carrozas, gigantes y cabezudos. Toros, disfraces

Campillo de Dueñas. Virgen de la Antigua. Romería. Misa, procesión y comida

Cañamares. La Natividad. Vuelta alrededor de la iglesia, procesión y subasta de maneros

Casa de Uceda. Virgen de los Olmos, ofrendas, procesión, encierros, juegos y música

Hontoba. Virgen de los Llanos. Misa, procesión, pasacalles, encierros, caldereta, verbenas y fuegos artificiales

Horche. Virgen de la Soledad. Actos religiosos

Miralrío. Romería a la ermita de la Virgen de Cáritas. Comida, juegos y deportes tradicionales.

Peñalver. Ntra. Sra. de la Salceda. Actos religiosos, festejos taurinos, juegos y música

Riba de Saelices. Virgen del Armallak. Procesión a la ermita con volteo de campanas. Comida popular

Romanones. Ntra Sra. de la Asunción. Fiestas patronales. Encierros

Torija. Virgen del Amparo. Actos religiosos y encierros



Días 8 al 11

Romanones. Ntra. Sra. de la Asunción. Actos religiosos y taurinos



Días 8 al 14

Almonacid de Zorita. Virgen de la Luz. Actos religiosos, carrozas y festejos taurinos con caldereta



Día 9

Monasterio. Sto. Cristo. Misa, procesión y subasta de rosquillas

Sigüenza. Marcha al Santuario de la Virgen de la Salud de Barbatona



Días 9 al 11

Horche. Encierros



Días 6 al 10

Orea. San Roque y la Virgen de la Asunción. Misa, procesión, reverencia y entrega de cargos de los quintos, encierros, comida de Hermandad en el Cerrillo Herrero



Día 14

Argecilla. Cristo de las Aguas. Misa, procesión y bailes.

Atienza. Santo Cristo. Fiestas patronales. Actos religiosos en la iglesia de San Bartolomé.

Centenera. Santo Cristo. Procesión, Misa y comida popular

Jadraque. Sto. Cristo de la Cruz Acuestas. Procesión con niños en las andas. Gigantes y cabezudos

Cifuentes. Stmo. Cristo de la Misericordia. Fiestas patronales, encierros a caballo por el campo y verbenas

Hueva. Cristo de la Fé. Procesión. Miserere, eventos taurinos, comida popular

Loranca de Tajuña. Fiestas del Cristo de la Misericordia. Actos religiosos y taurinos

Salmerón. Cristo de la Buena Muerte. Misa y procesión

Trijueque. Stmo. Cristo de la Misericordia. Actos religiosos, taurinos y festivos

Valdeavellano. Santo Cristo de la Fe. Actos religiosos, toros y comida popular

Valdenuño Fernández. Sto. Cristo de la Nave. Actos religiosos y festivos. Eventos taurinos



Días 14 al 17

Chiloeches. Stmo. Cristo de la Salud. Actos religiosos y eventos taurinos



Día 15

Valdeconcha. Smo. Cristo de la Fe. Ofrenda del Ramo. Degustación de Roscas



Días 15 y 16

Escamilla. Cristo del Amor. Misa y procesión. Comida popular y verbena



Día 16

Cogolludo. Romería a la ermita de la Virgen del Val. Misa, procesión y comida familiar de tortilla y rosquillas

Sacedón. Romería a la ermita de la Virgen del Socorro. Misa, comida, baile, subastas



Día 27 y siguientes

Albalate de Zorita. Romería de la Santa Cruz a la ermita de Cabanillas. Fiestas Patronales



Día 29

Cogolludo. San Miguel. Diana, pasacalles, actos religiosos en la ermita. Limonada y aperitivo

Escariche. San Miguel. Misa, bollos y dulces

Orea. III Concurso de Berrea a Capella (Imitación infantil y adultos)

OCTUBRE Días 6 y 7

Anguita. Virgen de la Lastra. Luminarias de la Virgen (desde 9 días antes, con cenas en la lumbre) Actos religiosos, verbenas, subasta y comida popular

Horche. Feria chica. Encierros y calderetas

Málaga del Fresno. Virgen del Rosario. Actos religiosos, motetes, comidas populares y encierros taurinos

Moranchel. Virgen del Rosario. Procesión, subastas. Deportes y juegos tradicionales.

Robledo de Corpes. Virgen del Rosario. Procesión y subasta del ramo y de las roscas



Día 13

Atienza. Feria Medieval



Día 15

Pastrana. Santa Teresa de Jesús. Misa y procesión



Días 20 y 21

Brihuega. Feria de San Rafael. Encierros, gigantes y cabezudos



Día 27

El Cubillo de Uceda. San Simón. Quema de sansimones, mercado medieval, pasacalles, hogueras y comida popular



Días 27 y 28

Orea. XV Jornadas Micológicas



Día 28.

Romanones. Feria Chica

NOVIEMBRE Día 1

Fuentenovilla. Degustación de dulces típicos: fritillas, repápalos, puches y chocolate

Moratilla de los Meleros. Puches y amelados



Día 12

Cogolludo. San Diego de Alcalá. Actos religiosos. Rosca del santo y vino español



Día 24.

Zarzuela de Jadraque. San Clemente. Comida popular y matanza



Día 25

Tórtola de Henares. Sta. Catalina. Actos religiosos. Verbena

DICIEMBRE

Día 7

Mazarete. Hoguera de Nochebuena. Cena popular

Romanones. Fiesta de las Luminarias de la Inmaculada. Rondas y hogueras

Ruguilla. Hoguera y quema de botas, botillos y objetos viejos

Selas. “Las Hoguerillas”. Hogueras en las puertas de las casas y en la Plaza del Ayuntamiento. Cánticos navideños



Día 8

Ledanca. Cofradía de la Purísima Concepción. Actos religiosos y comida de hermandad

Molina de Aragón. Hogueras de la Inmaculada. Misa del Gallo (víspera de la Inmaculada)

Villarejo de Medina. Fiesta de la Inmaculada. Actos religiosos, comida popular y verbena.



Día 13

Gárgoles de Abajo. Santa Lucía. Hoguera en puerta de la iglesia. Misa, procesión y baile



Día 24

Brihuega. Ronda de Navidad y Misa del Gallo

Olmeda de Cobeta. Hoguera de los quintos. Canto de villancicos y cena popular

Tendilla. Rondas navideñas

Riba de Saelices. Hoguera



Día 26

Humanes de Mohernando. San Esteban. Fiesta del patrón



Día 28

Alcoroches. Pregón de los Inocentes

Alustante. Los Inocentes

Setiles. El Diablo



Día 31

Brihuega. Rondas de fin de año

Tórtola de Henares. Fiesta fin de año







Nota: Esta relación ha sido facilitada por la Diputación de Guadalajara con las respuestas de los Ayuntamientos a los cuestionarios remitidos desde el Servicio de Cultura de esa institución. Para mayor seguridad, se recomienda a las personas interesadas confirmar fecha llamando al Ayuntamiento de la localidad.





