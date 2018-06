Cada vez se compran más coches: un 24 por ciento más en mayo que hace un año en Guadalajara

Temas relacionados Consumo Economía Guadalajara (Provincia) Castilla-La Mancha alcanzó las 3.252 matriculaciones de turismos y todo terreno durante el mes de mayo, lo que supone un aumento del 20% con respecto al mismo mes del año anterior. Además, desde el inicio de 2018 hasta el final de mayo ha habido un total de 15.981 matriculaciones en la región, con un aumento del 7,9% interanual en ese mismo periodo.

Según ha informado la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), en la provincia de Guadalajara hubo 461 matriculaciones (un 23,59% más que en mayo de 2017). De ellas, 381 fueron de vehículos para uso particular (un 23,59% más) y 78 de vehículos para uso empresarial (un 30% más). Además, hubo dos matriculaciones de vehículos para alquiler (en mayo de 2017 no hubo ninguna).



En lo que se refiere al acumulado desde principios de año por provincias, en Guadalajara se han registrado 2.083 matriculaciones (un 13,39% más). De todas ellas, 1.748 fueron de vehículos para uso particular (un 17,4% más), 309 de vehículos para uso empresarial (un 9,1% menos) y 26 fueron de vehículos de alquiler (un 226% más).