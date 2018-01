Calles limpias en Guadalajara después de la nevada

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

07/01/2018 Viva la nieve.

No somos Suecia. Cuando nieva hay problemas. Ningún ayuntamiento tiene capacidad de tener todo limpio a las 4 horas de que empiece a nevar, lo que no impedirá que las oposiciones hagan demagogia por las redes sociales, independientemente del color político. Donde gobierne el PP harán demagogia los de la izquierda. Donde gobierne el PSOE hará demagogia el PP.

Yo creo que deberían calmarse todos, no coger el coche, y mañana disfrutar de la nieve si tienen chavales. O de un domingo en casita con un DVD, mantita y caldo.

Y si hay una emergencia vital llamen al 112.

Joder con las quejas.

País de amargados. Paseante

06/01/2018 no hay equipos.

Acabo de dar una vuelta de 1 h.(de 22,15 a 23,15) por calles Fdez Galiano, Cuesta del Matadero, Paseo de las Cruces, Constitución, Av. Ejército y Cifuentes. En todo el recorrido no he visto ninguna cuadrilla de todas esas unidades que se mencionan en la noticia, salvo dos patrullas de Policia Local (en coche) y otra parada en la esquina de calle Alameda con Constitución.

No he visto que se esté actuando de ninguna manera.

Mejorana.

06/01/2018 anda ya.

Falta de medios y como siempre mucha improvisación....mas de lo mismo. ana

06/01/2018 exageraos.

dios, es el fin del mundo, han caido cuatro copos de nieve