Camino de México, el torero checano Juan Ortega se sincera para LA CRÓNICA

En puertas de tomar el avión para cruzar el charco, ha respondido a LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, con sinceridad y empaque torero a partes iguales:





- ¿En cuántos festejos está acartelado en México y qué contratos tiene ya cerrados para su vuelta a España?



Parto hacia México el martes, 20 de marzo, para afrontar dos compromisos en la feria de Jerez (Zacatecas). El primero es una corrida de toros, el domingo 25 de marzo, de Doña Magdalena González (puro Piedras Negras), compartiendo cartel con Fabián Barba, Fermín Espinosa Armillita y Andrés Suárez (que tomará la alternativa). El segundo festejo tendrá lugar al domingo siguiente, 1 de abril, y se trata de un festival picado con toros De Arroyo Hondo que supone la reaparición del maestro Eloy Cavazos. No obstante, las puertas están abiertas y que pueda torear algún festejo más dependerá exclusivamente de mí, de lo que sea capaz de transmitir en el ruedo. Algo similar le ocurrió al maestro Pepe Luis Vargas la primera vez que viajó a México. Tenía contratada una única corrida y al final terminó toreando 19.





- ¿Se siente obligado a dar un "zambombazo" esta temporada, cuando ya han pasado dos años de la confirmación de alternativa?



No me siento obligado a nada. Hace tres años que tomé la alternativa y dos que confirmé en Madrid y si hasta ahora no he podido redondear una faena en una plaza importante es porque no estaba preparado. Este último año he crecido a pasos agigantados y cada vez me siento más cerca. Llegará cuando tenga que llegar, soy una persona paciente.





- ¿Sin una faena temeraria a un toro con trapío es posible triunfar en Madrid? ¿Qué le queda por hacer a un torero como usted para asegurarse una buena tarde en esa plaza?



"El riesgo es condición indispensable del encuentro con el arte”. Esta reflexión refleja mi concepción del toreo, pero de ahí a que necesites hacer una faena temeraria para triunfar hay un trecho. Lo que no le puedes dejar de dar al toro es la oportunidad de que te coja, ahí es donde radica la verdadera emoción. Si además enganchas al toro con pureza, ofreciendo el pecho y la panza de la muleta, tiras de la embestida con las palmas de las manos y sueltas los vuelos con el pecho, no hay corazón humano que no se rompa.

No cabe duda que cuanto más cerca estés de todo esto, más te aproximas al triunfo.





- Raíces molinesas, nacido en Sevilla y con formación taurina cordobesa... ¿que huella ha dejado eso en su toreo?



El torero se alimenta de sensaciones, de experiencias que vas teniendo a lo largo de tu vida y de aquello que has mamado de tus maestros y de los buenos aficionados. El hecho de estar enraizado en varios sitios me ha permitido entrar en contacto con muchos más agentes que han influido en mi personalidad y en mi concepción del toreo.





- Le apodera Pepe Luis Vargas. ¿Qué puede aprender de él y con él?



Me ha aportado muchas cosas. He aprendido a utilizar los codos, el pecho, la cintura y a torear con los vuelos. Antes de conocerle llegó un momento en el que toreaba sin un porqué. Me ponía delante de los toros con la única intención de cortarle las orejas, triunfar y salir a hombros. A priori puede parecer muy bonito todo pero llega el día en el que te sientes vacío. Sin embargo, el maestro me enseñó a salir a la plaza con un objetivo en la cabeza: hay que ir haciendo al toro hasta que llegue un momento en el que lo torees lo más despacio y reunido posible. Hay que hacerles cositas hasta que te entran al trapo.





- ¿Qué le debe usted a la afición de Guadalajara y que le debe aún Guadalajara a usted?



En Guadalajara tuvieron lugar mis primeros contactos con el mundo del toro. En los encierros, las vacas por las calles y en las novilladas de mi pueblo, Checa. Me despertaron una llama que todavía sigue viva en mi interior. Sueño muchas veces con devolverle a esta tierra y a sus aficionados diez o doce naturales de esos que arañan el alma.