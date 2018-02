Campillo de Ranas y Majaelrayo se van a pasear por toda España gracias a la ONCE

Temas relacionados Diputación de Guadalajara Guadalajara (Provincia) Serranía El paisaje negro de sus tejados de pizarra y su curioso nombre llevan a Campillo de Ranas y a Majalrayo a protagonizar los cupones de la ONCE de los días 7 y 8 de febrero, respectivamente, pertenecientes a la serie ‘Mi pueblo’, dedicada a localidades con nombres singulares. Once millones de cupones (cinco millones y medio por cada localidad), difundirán por toda España estos pueblos serranos.



El presidente de la Diputación, José Manuel Latre, ha sido el encargado de presentar estos cupones, de los que se han puesto a la venta 5 millones y medio de cada uno de ellos, con el director de la Agencia ONCE en Guadalajara, Francisco Marfil, y los alcaldes de Majaelrayo, Severino Moreno, y de Campillo de Ranas, Francisco Maroto. “No podemos estar más que agradecidos a la ONCE porque que nuestros pueblos sean protagonistas de sus cupones supone todo un honor: primero, por la repercusión y promoción que nos da y, segundo, y no menos importante, porque seguro que es un aliciente más para que compremos los cupones y contribuyamos a la gran labor que llevan a cabo”, ha dicho el presidente aprovechando la ocasión para expresar su reconocimiento y gratitud a todo el equipo de la ONCE, en especial a los vendedores y voluntarios de Guadalajara, y para felicitar a la ONCE por el 80 aniversario que celebra en este año 2018 bajo el lema ‘80 años de inclusión social’.





José Manuel Latre recordó también que el pasado 7 de enero fue protagonista de los cupones la localidad de Hita dentro de la colección ‘Nuestros Pueblos Más Bonitos’ donde también salió Valverde de los Arroyos, entre otros ejemplos como el Lago de Bolarque de aquella colección dedicada a las “playas de interior”. Latre animó, por último, a la gente a comprarlo y a visitar “estas dos bellas localidades, Campillo de Ranas y Majaelrayo, en la Sierra de Guadalajara y en una zona que es de las más conocidas y que más visitas recibe de toda la provincia: la Arquitectura Negra”.



Por su parte, el director de la Agencia ONCE en Guadalajara trasladó su agradecimiento al presidente por acoger una vez más el acto de presentación de estos cupones y por el apoyo mostrado. “Llevamos 80 años haciendo una labor social tanto para la gente a la cual damos trabajo como para la que damos recursos de servicios sociales”, dijo Marfil manifestando “el honor que supone promocionar una vez más la provincia de Guadalajara”.



El alcalde de Campillo mostró su satisfacción describiendo esta acción como “una pequeña contribución que con nuestra presencia y visibilidad hacemos felices a los demás; nos cuesta muy poco un cupón de la ONCE y si nuestra provincia puede colaborar y a través de los ayuntamientos podemos dar difusión para que la gente sea feliz nos parece muy bien y aquí estaremos siempre”. Palabras que ratificó el alcalde de Majaelrayo agradeciendo también a la Diputación y a la ONCE su trabajo.



Campillo de Ranas , que protagoniza el cupón del 7 de febrero, está situado en la zona de los conocidos como pueblos negros, está incluido en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Es uno de los ejemplos más característicos de la arquitectura de armazones de madera y lajas de pizarra.



Sus edificios son de características gigantescas, aspecto macizo, con ese color típico de la mampostería pizarrosa, oscura. Cuentan con planta baja, destinada a la vivienda, con corral precedente o anejo, y un piso superior, bajo la cubierta, destinado a pajar, o no utilizado. Los muros son de gruesa mampostería, pizarrosa, revocados de blanco al interior de la vivienda, aunque desnudos hacia el exterior.



Cercano al pico Ocejón, sus casas se adaptan al terreno y se mezclan con la Naturaleza, llena de pastos y de un amplio valle que está formado geológicamente por una amplia veta de pizarra que aflora a la superficie, dando al paisaje sus típicas características, y abundante material de construcción.



Majaelrayo , protagonista del cupón del 8 de febrero, está situado al noroeste de la provincia de Guadalajara, a una altitud de 1.184 metros en la ladera occidental del pico Ocejón. Majaelrayo se caracteriza por pendientes fuertes y barrancos ásperos. Pertenece a la Ruta de la Arquitectura Negra junto a otras localidades que han conservado su peculiar y rústica fisonomía arquitectónica. Son construcciones en las que se ha utilizado la pizarra negra. Sus orígenes están en la construcción de majadas por los ganaderos de Ayllón, para refugiarse mientras su ganado se alimentaba en los pastos de la zona.



El visitante puede disfrutar de las aguas de las tres fuentes del pueblo: la de de las Cabezadas, la fuente Buena y la fuente del Caño, esta última construida en 1792. Destaca la Iglesia, dedicada a San Juan Bautista. Entre sus tradiciones, mencionar sus danzantes y sus fiestas en honor del Santo Niño, fiestas de interés turístico regional que tienen lugar el primer fin de semana de septiembre.



La serie de cupones ‘Mi pueblo’ comenzó el pasado 6 de febrero, y consta de 91 cupones en los que aparecerán localidades cuyo nombre tiene alguna peculiaridad o es muy original. De esta serie han formado parte Cariño (A Coruña), Bienservida (Albacete), Dolores (Alicante), Balanegra (Almería), o Espejo (Álava).