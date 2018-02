Carnicero mete prisa a la Junta para que abran el parking de pago del Hospital

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Jaime Carnicero PP PSOE Junta de Comunidades Hospital de Guadalajara El vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha afirmado que la licencia de apertura del aparcamiento del hospital de la ciudad presentada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) se tratará por parte del Ayuntamiento como si fuera un "expediente normal", opinando que al Sescam "no les debe correr mucha prisa esta licencia" porque, afirma, no les han llamado al respecto.



Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles tras mostrarse crítico con las ultimas declaraciones al respecto del consejero de Sanidad, Jesús Fernández, en las que se marcaba un nuevo plazo de dos meses para la apertura del aparcamiento.



De momento, el próximo martes, según ha avanzado Carnicero, se podrá dar la licencia de obras, aunque el Consistorio todavía tiene que ver la de actividad. Al respecto, ha recordado que los técnicos del Ayuntamiento ya han realizado hasta tres visitas. "Alguno hasta se ha jubilado antes" de verlo concluido, ha incidido.



Según Carnicero, la licencia de actividad se registró sobre las 14.00 horas de este pasado martes y ya está en el despacho de la técnico responsable para que estudie la documentación, remarcando que cuando este estudio se haga se dará "con toda normalidad".



Para Carnicero, con sus declaraciones, Fernández denota ser un "fenómeno" y no comprende este nuevo plazo anunciado si les corría tanta prisa, insistiendo en que cuando se ha entregado toda la documentación es cuando han actuado con celeridad.



Ha reiterado también que si esta documentación se hubiese entregado hace un año, el Sescam ya tendría la licencia de obras y la de actividad, mostrándose convencido de que "han estado buscando excusas de mal pagador porque el problema que hay realmente es económico".



Ha vuelto a plantear Carnicero que las obras del Hospital Universitario están paradas porque la Junta no paga a las empresas y "ese es el verdadero problema".



Asimismo, espera que el aparcamiento se pueda abrir de manera inmediata, pero espera también que la Junta sufrague los gastos de los accesos como, según él, se está haciendo en Toledo.



Y en este sentido cree que han sido muy poco hábiles al sacar la licitación de las obras en Toledo cuando se discutía lo que pasaba en Guadalajara, y se pregunta si el consejero de Sanidad "no tendrá el enemigo en casa".



El PSOE pide Junta de Gobierno ya

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Daniel Jiménez, ha exigido al alcalde de la ciudad, Antonio Román, que convoque "de inmediato" una Junta de Gobierno Local para conceder la licencia de primera ocupación del nuevo aparcamiento subterráneo del hospital.



Según ha recordado el PSOE en nota de prensa, el propio Román convocó la semana pasada una comparecencia pública para informar de que ya tenía toda la documentación necesaria para concederla. "Incluso presumió de hacer este anuncio tan solo unas horas después de haber recibido el visto bueno de los técnicos municipales", ha añadido.



Los socialistas han criticado que, sin embargo, aún no se haya convocado la Junta de Gobierno en la que debe formalizarse la licencia y la próxima reunión ordinaria de este órgano no será, al menos, hasta la próxima semana. Por eso, Jiménez ha urgido una convocatoria extraordinaria "a la vista de que se trata de un asunto que afecta a miles de usuarios y trabajadores que cada día acuden al centro sanitario". De hecho, ha recordado que este mismo mes se han convocado varias reuniones extraordinarias de la Junta de Gobierno, manifestando que en este caso "estaría al menos igual de justificada".



El portavoz ha reclamado también al equipo de Gobierno que "agilice al máximo la concesión de la licencia de actividad", un permiso que debe venir después y que, ha apuntado, ya ha sido solicitado en el Ayuntamiento por la Junta. "Son muchos miles los vecinos y vecinas que están sufriendo el perjuicio de no poder aparcar en el hospital de manera normalizada y el alcalde debe dejar de poner trabas para evitar que utilicen una infraestructura muy necesaria que ya está lista para su utilización", ha recalcado.