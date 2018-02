Carta abierta de una lectora a José Luis Escudero

Temas relacionados Azuqueca de Henares Sanidad Sr. Escudero,



Le escribo por aquí, ya que a través de las redes sociales me ha sido imposible contactar con usted.



El motivo por el cual, le escribo con una nota de prensa, es que quiero que rectifique sus palabras, ya que usted está difamando sobre mí, poniendo de mi puño y letras “palabras” que jamás yo he dicho.



He aquí "nuestra historia":



El pasado día 9 de febrero, el Señor Bellido, en su muro de Facebook, escribió un post en el cual hablaba sobre el segundo centro de salud de Azuqueca e indicaba que en el CEDT de Azuqueca de Henares los servicios que en él se ofrecían eran “perfectos”.



A este comentario, yo respondí, indicando que esto no es así, que el CEDT de Azuqueca no funciona a pleno rendimiento, e hice las siguientes apreciaciones:



* Tenemos que estar horas esperando a que nos atienda un profesional, debido a la saturación que tienen sus consultas.



* Hay veces que tenemos que esperar varios días para conseguir que nos den cita con el médico de cabecera, ya que están todas cogidas y no hay huecos libres.



* Cuando los profesionales tienen servicio de guardia, ese día no tienen consulta, debido a esto se colapsan a otros profesionales, ya que quien desee coger cita para ese día lo desvían a otro médico de cabecera, con el consecuente “overbooking” de esa consulta.



Si no hay hueco en estos profesionales tenemos que dirigirnos a urgencias, con el consecuente colapso que supone eso para las urgencias.



* Cuando necesitamos un servicio de Urgencias Pediátrico o nos trasladamos a Urgencias de este CEDT, en el cual nos atienden profesionales, pero NO pediatras, o bien nos tenemos que ir a Urgencias Pediátricas del Hospital de Guadalajara, el cual de la misma forma que la anterior llegamos a saturar. ¿Y si no tenemos medios de trasporte para ir hasta Guadalajara?



Este servicio de Urgencias Pediátricas, lo prometió PSOE AZUQUECA en las antiguas elecciones, a sabiendas que la sanidad no es una competencia municipal y sigue sin cumplirse. En Azuqueca, el CEDT, que atiende a una población de 55.000 personas, SIGUE sin tener servicios de Urgencias Pediátricas y estamos al final de la legislatura.



A partir de este comentario mío en el muro de Pablo Bellido, usted Sr. Escudero, me dice que le falto el respeto a los profesionales. ¿En que momento ha leido eso usted? ¿Respeto?¿le he faltado yo el respeto en algún momento? Sabes que no es así, pero usted inventa para quedar por arriba como el aceite.



JAMÁS, ni en este post ni en otro he hablado mal de los profesionales sanitarios de Azuqueca ni de Guadalajara.



Por desgracia he necesitado de los servicios de ellos, y estoy muy agradecida. Al contrario, SIEMPRE he hablado de los excelentes PROFESIONALES que son. Gracias a ellos estoy con vida, y gracias a ellos, mi hijo tiene un seguimiento extraordinario de su problema.



Que ponga en duda que estos excelentes profesionales están trabajando en unas condiciones que no son las adecuadas, no es hablar mal de ellos.



Usted está difamando sobre mí, indicando que yo hablo mal de ellos. Le ruego por favor, que rectifique sus palabras, tal y como le he indicado en varias ocasiones “ PARA HACER QUE BRILLE SU LUZ, NO TIENE QUE APARGAR LAS DEMAS”.



Le he escrito por Facebook, por Twitter, por mensaje privado en Facebook, por mensaje privado en Twitter, pero no he recibido respuesta. Al igual que usted me contesto en Facebook, indicando mentiras sobre mí. ¿Por qué no me contesta ahora? ¿Po rqué no indica que se confundió y que retira sus palabras?



No porque usted ocupe un cargo público, le otorga el derecho de realizar injurias sobre mí. ¿Sabes usted que difamar sobre alguien es delito?

Hay que ser más humilde, y aceptar sus errores, le ruego por favor, que no vuelva a poner en mi boca palabras que no he dicho.



La forma que usted tiene de practicar política no es la correcta, por opinar distinto a usted, no significa que no digamos la verdad.



Tengo todo el derecho del mundo a opinar, al igual que usted lo puede hacer, pero sin mentir, creo que eso es un principio básico del ser humano, y usted carece de él.



Sr. Escudero, no todo vale, las personas ante todo y eso usted no lo practica. El fanatismo por las siglas no es bueno, no lo olvide.

Maribel Martínez Cordón