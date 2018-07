Casado quiere que Cospedal oriente a “sus” compromisarios al tiempo que reclama libertad de voto

Temas relacionados PP España El candidato a la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado, cree que tanto los aspirantes que no pasaron el primer corte como los responsables provinciales y autonómicos de la formación deberían posicionarse públicamente sobre las dos candidaturas en liza y espera que lo hagan en los próximos días.



"Puedo decir que hay cinco candidaturas que estamos de acuerdo en lo esencial que es un modelo de partido y de sociedad y de proyecto político para España, en el que primen los valores y los principios y que en los próximos días tanto responsables autonómicos y provinciales como los candidatos que se han quedado fuera del corte tendrán oportunidad de decirlo", ha explicado.



En una entrevista en la COPE, ha defendido así que "es positivo que el resto de candidatos que se han quedado fuera del corte digan qué candidatura creen que es mejor". "Yo creo que sí y en eso estamos", ha comentado, en relación a los aspirantes María Dolores de Cospedal, José Manuel García Margallo, Joserra García-Hernandez y Elio Cabanes, que no superaron la primera vuelta de las primarias.



AHORA, HACIA "COMPAÑEROS MUY MOVILIZADOS"

Sobre este asunto, ha apuntado que si bien ha hecho campaña "alardeando" de que no había pedido apoyo a ningún 'peso pesado' del partido, "este tramo de campaña es distinto". "Ahora nos estamos dirigiendo a compañeros muy movilizados a quienes se tiene que dar una idea de partido que en mi opinión, tiene que estar más movilizado", ha destacado, para incidir en su reivindicación de libertad de voto para los compromisarios.



Asimismo, Casado ha incidido en su propuesta al Comité Organizador de celebrar un debate con la otra aspirante en liza, Soraya Sáenz de Santamaría, iniciativa que formalizó este fin de semana. Considera necesario el intercambio porque como el Congreso del PP, "al ser extraordinario, no ha podido presentar ponencia, es positivo" que cada uno cuente sus planes para "atar bien el partido" y poder salir a ganar elecciones.



En la misma línea, como considera que "la política en España necesita ideología", entiende que "el debate ideológico es sano e imprescindible porque hay que enfrentarse a un gobierno de socialistas, independentistas, podemitas y batasunos y para eso hace falta tener muy claras las convicciones y los principios".



Sobre el sistema de doble vuelta frente a la petición de Santamaría de llegar al cónclave con una sola lista integrada, Casado ha afirmado que pactar antes de escuchar la decisión de los compromisarios sería una "conjura palaciega".



"Los electores votaron sabiendo cuáles eran las normas. Igual si no hubiera habido segunda vuelta habrían votado distinto (...) Es un debate que no acabo de entender y creo que hace mucho daño porque deslegitima al proceso y empieza a molestar a los compromisarios, que han sido votados también por los mismos que nos han votado a Soraya y a mi", ha comentado.