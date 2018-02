Casi 500 familias de Guadalajara se han repartido 40.000 euros en material escolar subvencionado

El Ayuntamiento hace balance de su campaña de ayudas para este curso, que no discriminaba por renta

El Ayuntamiento de Guadalajara ha concedido 493 ayudas a familias de la capital para subvencionar los gastos derivados de la compra de material escolar para las etapas de educación infantil, primaria, secundaria, bachiller, ciclos de grado formativo y reconocimiento al esfuerzo en enseñanzas universitarias.



En total, 40.490 euros con los que el Consistorio persigue, según ha señalado el alcalde, Antonio Román, “aliviar las importantes cargas económicas que conlleva para las familias el inicio del curso escolar”.



El material escolar subvencionado ha sido material no curricular, es decir, aquel que no se utilice por el profesor o alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahí caben, por ejemplo, mochilas, carteras, estuches, material de papelería (bolígrafos, pinturas, rotuladores, ceras, grapadoras, cuadernos, archivadores, calculadoras científicas, tóner o cartuchos de tinta para impresoras, uniformes escolares, ropa deportiva escolar…



Estas ayudas pueden solicitarse por todas las familias de Guadalajara, con independencia de su renta económica. El objetivo del Ayuntamiento es volver a sacar una nueva convocatoria este año, posiblemente, tras la finalización del curso escolar. Las bases serán similares a las de 2017.

Antonio Román ha destacado que estas ayudas no son las únicas que se ofrecen desde el Ayuntamiento a las familias de Guadalajara. Una de las más importantes son las bonificaciones que se ofrecen para los escolares o estudiantes que utilizan el transporte público. Por el billete pagan 0,30 euros, pero los miembros de las unidades familiares con las rentas más bajas, pueden disfrutar de la gratuidad del servicio. También, desde el Ayuntamiento, se colabora y ayuda a las AMPAS de los centros educativos y a sus clubes deportivos. Todo ello, se suma a las actividades de conciliación familiar que se promueven desde el consistorio.