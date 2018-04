CCOO rebaja la euforia regional: “La gente se está yendo por falta de oportunidades”

Temas relacionados CCOO Economía Empleo Paro El sindicato CCOO ha mostrado su "preocupación" tras conocerse la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año, y alertado de que en Castilla-La Mancha se han destruido casi 22.000 empleos y que la región está perdiendo población ante la falta de oportunidades laborales.



Ha sido la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO, María Ángeles Castellanos, la que en rueda de prensa ha lamentado que, ante la falta de "oportunidades de vida y de empleo", los castellano-manchegos "se desaniman y se van de la región, dejan de buscar empleo y pasan a la inactividad".



Según Castellanos, la población menor de 16 años baja y también, de forma alarmante, la activa, y los que se quedan no buscan empleo por el "desánimo". Esto provoca que la población inactiva empiece a aumentar, sobre todo entre el colectivo femenino, pues ha afirmado que en la comunidad hay cerca de 190.000 mujeres que se declaran inactivas por estar dedicadas al cuidado de hogar, tareas que se tendrían que atender desde los servicios públicos.



Dicho esto, ha precisado que aunque la tasa de paro haya bajado no es porque los desempleados de la región hayan encontrado trabajo sino porque pasan a la inactividad, "que es más negativo que esté como población parada, porque detrás está el desánimo".



De igual modo, ha indicado que en el colectivo de mujeres se han destruido casi 8.000 empleos indefinidos frente a los hombres, entre los que no se destruye el empleo indefinido sino temporal. Mientras la tasa de temporalidad masculina se sitúa en el 27,3 por ciento, la femenina escala al 30,5%. "El 78 por ciento de los contratos a tiempo parcial está ocupado por mujeres", ha subrayado.



Y es que Castellanos ha apuntado que son muchos los sectores que pierden ocupación, sobre todo el de servicios, pues la economía regional está muy vinculada a éste y al de la agricultura, que son "muy efímeros en cuanto a actividad, a la creación de empleo y a la estabilidad".



7.400 CASTELLANO-MANCHEGOS MENOS

En otro orden de cosas, la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO, ha condenado que mientras el país gana población, Castilla-La Mancha ha perdido --también según la EPA-- 7.200 personas, que "se van a otras regiones con más oportunidades de empleo".



"Analizando los flujos de movimiento de población, vemos cómo se van personas jóvenes al extranjero o a otras regiones, tanto en población de origen español como de origen extranjero, buscando oportunidades de vida. Cada vez estamos más cerca de perder el tope de los dos millones de habitantes", ha alertado.



A esto se añade, ha proseguido Castellanos, que hay cerca de 700.000 personas en riesgo de pobreza severa, cuando el PIB per cápita de la región crece al 4 por ciento. De ahí que haya incidido en la necesidad de que la riqueza que se está generando en Castilla-La Mancha se reparta entre los trabajadores, "que son los que la generan", y no se quede en los empresarios.