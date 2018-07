CEOE Guadalajara ha celebrado este jueves su 40ª asamblea general

Temas relacionados CEOE Economía Ibercaja La Confederación de Empresarios de Guadalajara ha celebrado su 40 Asamblea General, durante la cual se dio cuenta, a los asambleístas presentes, de las actividades realizadas a lo largo de 2017.



El presidente de la Patronal provincial, Agustín de Grandes, se refirió a 2017 como el año en el que volvieron las inversiones a la provincia de Guadalajara, con la llegada de nuevas empresas o el aumento en la producción de aquellas ya instaladas.



Pero al mismo tiempo reconocía que, “hay que seguir trabajando, pues seguimos siendo una provincia que crece a dos velocidades”, por lo que considera que hay que potenciar lo mejor que tiene cada zona de Guadalajara, como es el turismo en la práctica totalidad de la provincia y el sector logístico en la zona del Corredor del Henares, sin olvidarse de la industria.



El paro junto con el acceso al crédito por parte de las empresas y las familias fue otro de los temas tratados en esta 40 Asamblea General de CEOE-CEPYME Guadalajara. Pues como reconoció el presidente de la Patronal alcarreña “Guadalajara siempre se ha comportado menos mal que el resto de las provincias de Castilla-La Mancha, incluso, a nivel nacional”.



En cuanto a los datos internos de la Confederación de empresarios de Guadalajara, Agustín de Grandes destacó los 12 meses de intenso trabajo, donde CEOE-CEPYME Guadalajara ha continuado siendo el interlocutor del mundo empresarial. Mencionando, a su vez, las actividades más destacadas de los diferentes departamentos que conforman la Patronal guadalajareña.



La Patronal, agradeció la confianza de los empresarios, que año a año, sigue creciendo en su número de socios, así como en los servicios y actuaciones prestadas, además de continuar con su apuesta decidida por la formación en nuestra provincia, cerrando el año 2017 con más de 4.000 alumnos formados entre jornadas, cursos y seminarios. Lo que favoreció la apertura del nuevo Centro de Formación y Negocios, situado en la Torre Guadalajara, pues se ha podido ampliar la programación de cursos entre los que se encuentran los presenciales, online o la formación “in Company”. Un nivel formativo certificado por su estándar de calidad, motivo por el cual, mantiene la Certificación de Calidad UNE-EN ISO 9001:2008.



Los técnicos del departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE-CEPYME Guadalajara, en su trabajo diario por fomentar la cultura preventiva dentro de las empresas de la provincia de Guadalajara, realizaron, a lo largo del año, 350 acciones en empresas de todos los rincones de la provincia. Y el departamento de Medio Ambiente y Calidad ha hecho lo propio con otros tantos asesoramientos a empresas de la provincia.



Un año más, tuvo lugar nueva edición de los Premios Excelencia Empresarial 2017, donde los empresarios premiaron a los empresarios más destacados del año en diferentes categorías. Del mismo modo, tuvo lugar el Foro de Recursos Humanos de la provincia de Guadalajara, que este 2017 alcanzó su décimo segunda edición. Un encuentro que se ha convertido en la referencia de estos profesionales, a la vez que un espacio de discusión, de compartir experiencias y colaboración.



El departamento Jurídico es otra pieza clave de la Patronal, ya que las negociaciones colectivas han sido muy bien valoradas por los socios. El tema, el de los convenios, que todavía sigue siendo uno de los aspectos más delicados, aunque, y esto es de agradecer, tanto trabajadores como sindicatos son conscientes de que la situación todavía no es la deseable, por lo que hay que continuar con ese esfuerzo, por parte de todos, y moderar el crecimiento presente para lograr tener un crecimiento futuro.



El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), cuyos patronos son el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación Provincial de Guadalajara, APETI y CEOE-CEPYME Guadalajara, concluyó 2017 con 58 empresas instaladas en sus dependencias dejando libre solo el 5% de su espacio. Ofreciendo, además asesoramiento, formación e información para la creación de nuevas empresas, además de ayudar a la consolidación de las ya existentes.



Igualmente, el presidente se refirió a la colaboración permanente que se desarrolla con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Guadalajara, que con su apoyo permiten a la Patronal alcarreña, estar más cerca de los empresarios de la provincia, También habló de las colaboraciones con los diferentes ayuntamientos de la provincia, como el de Guadalajara o Sigüenza, así como con otros tantos municipios de la provincia.



En cuanto a las perspectivas de futuro, De Grandes habló de incertidumbre, ante el nuevo gobierno, pero también de prosperidad, recordando el acuerdo que se acababa de firmar entre las patronales y los sindicatos, recordando lo beneficioso que es, para una sociedad y la economía en general, el diálogo, de todas las partes implicadas.



Para 2018, desde CEOE-CEPYME Guadalajara, se ha preparado un plan de trabajo con novedades, retos y nuevas ilusiones y donde se ofrecerán más servicios a sus asociados. Dentro de estas líneas de actuación se seguirá apostando por el Corredor del Henares, para ello se firmó en diciembre el Plan de Corredor junto con el Gobierno regional y los sindicatos, el agua, y el sector turístico, entre otros aspectos para lograr posicionar a Guadalajara como el centro de la inversión ya no solo nacional, sino también internacional.



Agustín de Grandes, en su intervención, también agradeció a Ibercaja y la Fundación Ibercaja su apuesta por el empresariado alcarreño y el hecho de ser el patrocinador de los actos del 40 aniversario, así como a las 24 empresas de la provincia colaboradoras, con las cuáles, los actos conmemorativos que se están llevando a cabo durante estos meses, no hubieran sido posibles.



En el transcurso de la 40 Asamblea General de CEOE-CEPYME Guadalajara, tuvo lugar una serie de reconocimientos a diferentes personas, empresas e instituciones que, a lo largo de estos 40 años, han colaborado, de manera permanente, con la Patronal alcarreña para lograr un tejido empresarial fuerte.



Los reconocimientos han sido para Gregorio de la Fuente y Lorenzo Escarpa, trabajadores de CEOE-CEPYME Guadalajara desde 1984 y 1987, respectivamente. También se ha recordado a los exsecretarios generales, Gilberto López-Soldado y Miguel Cambas, así como a los expresidentes Agustín San Andrés y Mariano Pareja, presentes en el acto, sin olvidarse de José Montalvo y Francisco López, también expresidentes, pero que no pudieron estar presentes en el acto.



También se reconoció a las empresas que llevan más años integradas en la Confederación de empresarios de Guadalajara, siendo estas Distribuciones de Jadraque, Basf Española, Exide Technologies, Embutidos Atienza, Morasa, Nutelec, Su In Plas Decoraciones y Quiles Maquinaria Agrícola.



La Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara, también quiso reconocer el trabajo y la colaboración de diferentes personas que colaboraron con la Patronal alcarreña, como José Antonio Suárez de Puga, Manuel Gala Muñoz, Félix Peinado Castillo y Rafael de Mora.



En cuanto a las instituciones, con las que se mantiene una continua línea de trabajo, recibieron su reconocimiento la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, Subdelegación del gobierno, CECAM, Policía Nacional de Guadalajara y la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara.



La clausura de la 40 Asamblea General de CEOE-CEPYME Guadalajara, corrió a cargo de Antonio Garamendi, presidente de CEPYME, quien reivindicó el nombre y la figura de empresario, alentando a los presentes a sentirse orgullosos de ser empresarios, pero sobre todo “de hacer lo que hacemos”. Pues al final, ese esfuerzo y el tesón de los empresarios y las empresas, han hecho y construido un país, que es España, que tiene que seguir siendo “diverso y unido”.

Recordó el pasado del país, años de prosperidad que fueron “gracias a las empresas” y realizando un acrónimo con las letras de CEOE, donde las “E”, son Empresa, Empresario y España, y donde esta “E”, une a CEOE y a CEPYME.

Garamendi, durante su intervención, también hizo referencia a la libertas de empresa, a la lucha que hay por la propiedad privada y al derecho de todos de la igualdad de oportunidades.



Al mismo tiempo que recordaba el acuerdo de la negociación colectiva, firmado con los sindicatos, donde se firmaba “una paz social”, reconociendo “desde las diferencias de criterio, pero con diálogo, hemos llegado al consenso”. Y es que al final, en este caso, ha primado el objetivo común, que no es otro que “querer que las cosas vayan bien”.