Cierra el digital “Cultura EnGuada”

Temas relacionados Periodismo En una carta dirigida a sus lectores, el digital "Cultura en Guada" acaba de anunciar este 2 de febrero que sus responsables abren "un tiempo de paréntesis y de reflexión en el que la página web no será actualizada con nuevos contenidos".



Apuntan en esa misiva que "después de cinco años y medio de trayectoria, el proyecto está consolidado en el panorama periodístico provincial, con más lectores e ingresos en la última etapa, con varios premios y con la sensación -esperemos que no sea un espejismo- de haber sido el referente de la información cultural de Guadalajara; pero creemos que todo esto no es suficiente y que esta iniciativa necesita ser repensada tanto en sus propósitos como en su viabilidad a medio plazo, que no sólo está vinculada a las cuentas de resultados sino también a las circunstancias personales de quienes la sostenemos".



"Hoy la continuidad de Cultura EnGuada exigiría un salto que no estamos en condiciones de dar. Y la alternativa no puede consistir en seguir prolongando un sacrificio personal por encima de lo asumible. Tampoco nos parece razonable ni honesto rebajar los estándares mínimos de calidad y de cantidad para sostener este proyecto a cualquier costa".



Detrás de este proyecto se encontraban los periodistas guadalajareños Rubén Madrid y Elena Clemente.