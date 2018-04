Ciudadanos dispara por igual contra PP, PSOE y Ahora Guadalajara... aunque por distintos motivos

Temas relacionados Ángel Bachiller Ahora Guadalajara Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Susana Martínez Alejandro Ruiz PP PSOE Hospital de Guadalajara El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, ha abordado la paralización del aparcamiento del Hospital Universitario de la ciudad, culpando tanto al PP en el Gobierno municipal como al PSOE en el regional de tener la infraestructura en "un eterno día de la marmota", por lo que ha dado un toque de atención a ambos partidos y les ha pedido que "dejen de pensar desde un punto de vista partidista".



En rueda de prensa, ha lamentado que el problema se sitúe en el mismo punto de salida por la "inacción" tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



Según Ruiz, la ciudadanía "está harta", ante lo que se ha preguntado si ambos partidos "no se cansan de tomar a los guadalajareños por idiotas".



Para el portavoz de la formación naranja, esta forma de actuar se reduce a hacer política electoral y "alargar este problema hasta las elecciones", y piensa que "se les debería caer la cara de vergüenza al PSOE y al PP".



CRÍTICAS A AHORA GUADALAJARA

En su comparecencia, el portavoz de Ciudadanos también ha criticado el "clientelismo político" del grupo Ahora Guadalajara en el Consistorio, y en referencia concreta a la concejala Susana Martínez, de la que ha dicho que mientras reclamaba la convocatoria de la Comisión de Transparencia era "la única" que se había levantado de la misma para marcharse.



Ruiz ha dicho que Ahora Guadalajara "está utilizando el sistema de las donaciones para que cobren dos de sus concejales", una formación que a su juicio está "muy preocupada por el dinero" y por defender sus liberaciones.

También ha acusado a esta formación de hacer "política de amiguetes" para "sus asociaciones y personas afines".



EL PP CULPA A CIUDADANOS

La teniente de alcalde, Encarnación Jiménez, ha respondido a las manifestaciones realizadas hoy por los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, en las que la responsabilizan a ella y a la concejal de Bienestar Social de que la Comisión de Familia y Bienestar Social no se haya reunido en un año.



Encarnación Jiménez recuerda que es el grupo de Ciudadanos y, concretamente su concejal, Ángel Bachiller, quien es el responsable de convocar las comisiones que presiden, y que si no se han reunido es porque quienes las presiden no las han convocado.



“Justificarse diciendo que ha sido por culpa de que la concejala delegada, Verónica Renales, estuvo de baja maternal es una excusa de mal pagador, máxime cuando dicha baja por maternidad concluyó el pasado 1 de septiembre y en los ocho meses que han transcurrido desde entonces, tampoco se ha realizado por parte de Ciudadanos, ninguna convocatoria de la Comisión de Bienestar Social y Familia”.



Además, durante su baja maternal, su área fue gestionada por la teniente de alcalde, Encarnación Jiménez, quien señala que a los concejales de Ciudadanos se les ha proporcionado la información que han requerido. Concluye reiterando que, que la Comisión de Bienestar Social y Familia no se haya convocado ni una sola vez en el último año, ha sido responsabilidad de quien la preside, es decir, de Ciudadanos.