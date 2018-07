Ciudadanos intenta poner sentido común al ATC: ¿Por qué paralizar un proyecto que tenía consenso?

Noticias relacionadas El Gobierno impide que sigan las obras del cementerio nuclear de Cuenca Temas relacionados Energía nuclear Ecologismo Medio Ambiente Residuos Trillo Castilla-La Mancha Ciudadanos ha criticado, este miércoles, la decisión del Gobierno de paralizar los trámites para la construcción del Almacén Temporal de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC). Para los 'naranjas' "no es serio condicionar la política energética del futuro con 84 diputados" cuando había consenso parlamentario en este sentido.



Los de Albert Rivera han explicado a Europa Press que, para ellos, es "imprescindible" que España cuente con un ATC "por motivos de seguridad y eficiencia" y "sin perjuicio de una localización que debería elegirse por consenso". "España necesita una planificación seria de verdad, nacida del consenso político y de un nuevo Plan general de Residuos", ha indicado.



Para Ciudadanos, el país necesita este plan porque las piscinas de residuos de las centrales españolas se están desbordando, y porque enviar los residuos de una sola de estas centrales a Francia cuesta más de 40.000 euros al día.

"El almacenamiento de residuos nucleares es un tema lo suficientemente grave como para que Sánchez se dedique a dinamitar consensos y aventar ocurrencias sobre ello", denuncian los 'naranjas', para quien el Gobierno "no puede reconocer que no tiene un mix energético cerrado mientras la ministra de Transición Energética adelanta cierres de centrales nucleares".



"No puede ser que el Congreso instara al Gobierno de Zapatero a poner en marcha el ATC y que luego llegue Sánchez y lo paralice para lograr un titular. El PSOE debe dejar de jugar con las nucleares", ha concluido.