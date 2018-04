Ciudadanos no concreta aún su candidato en Castilla-La Mancha, que saldrá de unas primarias

Temas relacionados Alejandro Ruiz Ciudadanos ELECCIONES 2019 Orlena de Miguel Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El coordinador territorial de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, ha reconocido que hay "personalidades relevantes que se están ofreciendo" al partido a la hora de conformar candidaturas desde distintos ámbitos --social, cultural y empresarial--, ante lo que, "evidentemente y si vienen a aportar", la formación naranja va a contar con ellos.



En una entrevista con Europa Press para LA CRÓNICA, Ruiz ha dicho que también hay personas "de otros partidos políticos que han dejado de creer en sus proyectos y quieren acercarse a Ciudadanos".



"Y todos aquellos que quieran aportar, serán bienvenidos. Pero los que vengan a medrar, se han equivocado de puerta", ha indicado.



En este punto, Ruiz ha pedido a "afiliados y agrupaciones" que "no tengan miedo al talento ni a que vengan otras personas", y que no cierren la puerta a que este tipo de personalidades "encabecen proyectos en sus localidades si esos perfiles merecen la pena".



"No debemos tener miedo al talento. Ese miedo al talento es lo que ha lastrado a otros partidos, porque en realidad es miedo a que le quiten la silla", ha manifestado Ruiz, que ha puesto como ejemplo el hecho de que, en el caso de que aparezca un coordinador mejor para la formación en la región, él mismo se pondría "a su disposición".



Sobre la negativa del partido de incorporar al exdirector general de Cultura del Gobierno de María Dolores de Cospedal, Javier Morales, dentro del seno de Ciudadanos, ha dicho que se trata de "un ejemplo que desde el Comité de Garantías se consideraba que no cumplía con la naturaleza que requiere la formación".



Aunque ha rechazado opinar más al respecto por respeto a la "privacidad" del propio Morales, ha dicho que es "un ejemplo más" como hay muchos otros que quieren acercarse a Ciudadanos. "Pero Ciudadanos está diciendo que no a estos perfiles. Esto no es la lancha del 'sálvese quien pueda' ni de PP ni de PSOE", ha insistido.



"No hay techo"

Ciudadanos cuenta ya con 85 agrupaciones locales en toda la región, casi el triple de las 34 con las que contaba hace apenas 15 meses, por lo que Ruiz entiende que la progresión del partido "no tiene techo" y sigue creciendo en número de afiliados.



Tras calificar el ritmo de crecimiento como "muy positivo", ha calculado que son ya más de 4.000 las personas "vinculadas" a Ciudadanos, con cerca de 1.200 afiliados y más de 3.000 simpatizantes dados de alta.



Pese a problemas concretos surgidos esta legislatura en algunos grupos municipales amparados en la marca Ciudadanos a lo largo de toda la región, el líder de la formación en la Comunidad Autónoma ha aseverado que la delegación castellano-manchega "se caracteriza por dar pocos quebraderos de cabeza" a la dirección nacional.



Después de valorar la gestión de su antecesor, Antonio López, comandada "en un momento difícil pero que dio resultados", sí que ha reconocido que en la región "ha habido un par de casos de transfuguismo y ningún tema judicializado".



Aunque acepta que Ciudadanos no podrá conformar candidaturas en la totalidad de municipios de la región de cara a las próximas autonómicas, Ruiz ha avanzado que se llegará a todos los pueblos donde "haya alguien interesado en representar a Ciudadanos".



Sólo habrá primarias para la candidatura regional

Alejandro Ruiz ha explicado que el reglamento del partido recoge que sólo se realizarán elecciones primarias para dirimir el cabeza de cartel de una candidatura en aquellos ámbitos donde los afiliados superen los 400, algo que sólo ocurre a nivel regional, por lo que en ninguna candidatura municipal será necesaria una votación para elegir candidato. En todos estos casos será la dirección del partido quien designe al cabeza de lista.



Esto es así, según ha argumentado, porque en circunscripciones con poca afiliación la voluntad de los inscritos es más "maleable" y se puede llegar a distorsionar.



En cuanto a quién debería encabeza la candidatura naranja para presidir Castilla-La Mancha, ha dicho que "hoy por hoy sería una temeridad hablar de listas". "Los ciudadanos tienen que entender que ahora estamos en el trabajo del día a día y no estamos en el tema del candidato", ha dicho.



Sobre la posibilidad de que él mismo se decantara finalmente por dar el paso, se ha querido mostrar "igual de tajante que siempre": "Ahora mismo ni mi lo planteo. No estoy a eso. Estoy a disposición del partido siempre, pero mi prioridad absoluta es el Ayuntamiento de Guadalajara", ha dicho el también portavoz naranja en el Consistorio de la capital alcarreña.



El líder territorial de Ciudadanos ha aprovechado para dar la enhorabuena a todos los cargos públicos del partido por su trabajo a lo largo de la legislatura, el cual ha considerado muy bueno tanto en los casos donde han supuesto llave de gobiernos municipales como al resto de concejales y diputados provinciales.



En su opinión, muchos de ellos llegaron a la política con "muy buena voluntad y mucho afán de hacer cosas buenas por su pueblo, pero de una manera casi imprevista".



"La labor que han hecho ha sido excelente. Enhorabuena, particularmente en sitios donde se firmaron acuerdos de investidura. Acuerdos que se están cumpliendo en su inmensa mayoría", ha enfatizado.