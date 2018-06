Ciudadanos pide que se controle a los perros que andan sueltos por el pueblo

Temas relacionados Ciudadanos Guadalajara (Provincia) Animalismo El grupo local de Ciudadanos en Horche registró hace unos días un escrito donde pedía al Ayuntamiento soluciones ante una situación que“supone una gran inseguridad para los vecinos. Estos perros que pasean sin supervisión alguna y de forma habitual por las calles del pueblo ya han atacado a otros perros” ha explicado la coordinadora de la formación naranja, Maria Plamenova.



Por este motivo, desde Ciudadanos han pedido la implicación del equipo de Gobierno que “hace una semana nos decía que ya había tomado las medidas oportunas, pero que en la práctica vemos que no es así” ha indicado Plamenova, que ha añadido que “entendemos que cuando una persona decide tener mascotas lo hace desde la responsabilidad, y cuando esto no es así, debe ser la Institución Pública quien exija al dueño que cumpla con la normativa sobre tenencia de animales”.



Finalmente, la coordinadora de Ciudadanos ha insistido en que “le pedimos al Alcalde que garantice la seguridad de todos los vecinos, de los niños y de las mascotas de Horche ya que mirando hacia otro lado en este tipo de circunstancias, no lo está haciendo”.