Ciudadanos se impacienta con la Junta por el bloqueo del campus y les pide que no haya más excusas

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara ha considerado este lunes que el PP y el PSOE han "dejado de lado el campus universitario de Guadalajara ya que no han invertido ni un solo euro en los últimos 10 años" ha indicado Alejandro Ruiz. El portavoz de la formación naranja ha sido más frontalmente crítico con la Junta de Comunidades, al añadir que "el Consejero de Educación no puede escudarse en la firma del contrato programa con la Universidad ya que no es necesaria para la búsqueda de financiación".



Así, desde la formación naranja han pedido a la Junta de Comunidades que asuma un compromiso de financiación plurianual para la financiación para el campus porque “si no existe esa garantía al final tendríamos que pagar todos los guadalajareños” ha indicado el edil de Cs.



Por otro lado, el edil de Ciudadanos ha solicitado al equipo de Gobierno de Antonio Román que “tengan capacidad de diálogo y negociación, que dejen de lado sus intereses partidistas y que demuestren que realmente le interesan el bien de los vecinos de Guadalajara” y ha comentado que “en el caso del párking del Hospital hemos sido muy críticos con la actitud del PP y ahora lo somos con el PSOE, porque no ha sido capaz desde 2015 de destinar un solo euro al campus”.