Ciudadanos seguirá sosteniendo al PP en el Ayuntamiento de Guadalajara y aprobará los presupuestos

Los presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara se debatirán el próximo 26 de marzo y pese a las dos enmiendas a la totalidad anunciadas por PSOE y Ahora Guadalajara es prácticamente seguro que saldrán adelante con el apoyo de Ciudadanos, que quiere "estabilidad presupuestaria" pero mantiene unas "líneas rojas" que espera se mantengan.



En rueda de prensa, el concejal de Ciudadanos, Ángel Bachiller, ha reconocido que, contrariamente a los otros dos grupos políticos, han mantenido una decena de reuniones con el PP para plantear las propuestas que querían ver reflejadas en el presupuesto y ha dicho que "la mayoría" han sido incluidas en el "borrador".



Por ello, a fecha de hoy, Ciudadanos optará por dar estabilidad pero no niega que habrá que mantener esas "líneas rojas" que a su juicio son necesarias para la ciudad y espera "buena voluntad" por parte del equipo de Gobierno.



"Sin estabilidad presupuestaria no podemos realizar inversiones ni mejorar cosas necesarias para Guadalajara", ha señalado tras insistir en que van a solicitar incrementar algunas partidas de la memoria de inversiones y que se incluyan otras.



Ha recriminado al concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, que se atribuyan los honores de que el Ayuntamiento de Guadalajara es un consistorio social ya que, según Bachiller lo es porque "Ciudadanos se lo ha exigido".



"YA LO TIENEN PACTADO"

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del PSOE, se ha mostrado convencido de que el presupuesto de 2018 "ya lo tiene pactado" el PP y Ciudadanos y que por tanto "saldrá adelante".



Ha avanzado que ellos han presentado, coincidido con el último día para ello, una enmienda a la totalidad de las cuentas porque "consideramos que las cuentas no se ajustan a las espectatativas".



Pero también van a presentar enmiendas parciales por más de 2,5 millones de euros, ya que cree que a lo primero que hay que dar solución es al problema de Cuatro Caminos, considera que el segundo acceso al Hospital Universitario es una prioridad y proponen una vía de doble sentido de subida y bajada para vehículos y transporte público que de solución a la movilidad en la zona.



También reclaman que se contemple en los presupuestos un segundo acceso al colegio Diocesano que ahora no está contemplado porque hay más de 400 alumnos estudiando allí.



Jiménez piensa que también es necesario acometer el carril de doble sentido en la calle Ramón y Cajal, donde hay también problema serios de embotellamiento, por lo que pedirán una enmienda de inversión. Otra cuestión que también preocupa al PSOE es que se acondicione la casa del pintor Santiesteban para recuperarlo como museo y cumplir el compromiso con él.



Jiménez defiende un plan básico de emergencia para atender las necesidades básicas que no está porque "todo lo que siga siendo que las familias más vulnerables acaben en la cola de las parroquias no nos parece de recibo", de ahí que crea que es mejor que estas ayudas las gestione directamente el consistorio.



El portavoz socialista afirma que son unos presupuestos "para salir del paso y llegar como sea a 2019 y dar carpetazo a una legislatura".



"BASTANTE CONTINUISTAS"

Por su parte, el portavoz de Ahora Guadalajara, José Morales, también ha anunciado a Europa Press que presentará una enmienda a la totalidad entendiendo que en un primer análisis de los presupuestos los observan "bastante continuistas".



De este modo, cree que basan su acción de Gobierno en la transferencia de los fondos y de la responsabilidad a empresas privadas y entidades sin lucro, es decir, "delega en otros las cosas que hay que hacer para la ciudad".



También ha criticado el que las cuestiones sociales y de empleo no figuren en la prioridad del gasto.