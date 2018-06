¿Cómo evitar ser un “primo” en Internet?

Temas relacionados Internet Guardia Civil Sucesos La Guardia Civil ha elaborado una serie de recomendaciones para prevenir, en la medida de lo posible, situaciones que puedan causar perjuicios económicos a los usuarios.



En relación al vendedor:

1.- Es conveniente comprar en sitios contrastados y con acreditada reputación.- Buscar referencias de otros compradores sobre el vendedor o sobre los anuncios ofertados.



2.- Procurar pedir todos los datos posibles del vendedor y comprobar que no hay incongruencias en los datos obtenidos.



3.- El correo electrónico de la empresa vendedora suele tener el dominio propio.



4.- Intentar contactar telefónicamente con el vendedor antes de realizar la compra, a fin de asegurar su existencia y garantizar su servicio.



5.- Desconfiar de anuncios mal redactados o que usa palabras poco frecuentes.



6.- Desconfiar siempre si te piden dinero por adelantado, bien como señal o la totalidad del pago.



En relación al producto ofertado:

1.- No confiar en “super ofertas” y productos con un precio extremadamente bajo. Suelen ser productos que después de pagar, nunca llegan al comprador o si llegan no se corresponde con lo solicitado.



2.- No creer en herencias, loterías e inversiones millonarias.



3.- Los días de grandes descuentos como el “Black Friday” o “Peak Day” son aprovechados por los ciberdelincuentes para engañar a compradores que ven en el producto ofrecido una gran oportunidad de compra.



4.- No abrir correos electrónicos, mensajes SMS o whatsapp desconocidos, no hacer clics en enlaces de mensajes tentadores y no abrir archivos adjuntos.



5.- Asegurarse de que el producto ofertado tiene garantía de satisfacción, es posible devolverlo, qué procedimiento se debe llevar a cabo en caso de no estar conforme con el producto recibido, excepciones, etc.



6.- Antes de finalizar el pedido del producto, la página web del vendedor debe mostrarnos el precio total que se debe pagar, incluyendo impuestos y gastos de envío.



En relación al sistema de pago:

1.- No comprar cuando el precio esté en una moneda distinta a la de su país.



2.- No enviar por correo electrónico: nº tarjeta, código seg., fecha caducidad, etc.



3.- El mejor sistema de pago es a contrareembolso tras la comprobación del artículo.



4.- Desconfiar de un número de cuenta perteneciente a un Banco desconocido, solicitar datos del titular y asegurarse de que la cuenta no es anónima.



5.- Usar preferentemente “Tarjetas monederos” o tarjetas de débito asociadas a una cuenta de gastos que la uses para comprar en Internet.



6.- No acceder al banco a través de enlaces de páginas o mensajes de correo, la mayor parte de las entidades bancarias cifran sus comunicaciones mediante el uso de protocolos seguros (https). Una vez finalizada la operación, cerrar la sesión antes de salir.



No es recomendable acceder a sus cuentas bancarias desde ordenadores distintos al propio, bien sea en locutorios o cibercafés. Nadie garantiza que el ordenador no esté infectado por algún virus diseñado para capturar sus datos personales o las claves (keylogers). Si no queda otra opción, es conveniente cambiar las claves lo antes posible desde un ordenador seguro.



7.- El sistema de pago Pay Pal ofrece la posibilidad de pagar electrónicamente, esta empresa cuenta con sistema de protección anti-fraude que aunque no son perfectos, disminuyen considerablemente el riesgo de ser estafado. Además con este sistema se evita dar información sobre la tarjeta bancaria.



En relación al usuario/comprador:

1.- Proteger el PC, teléfono móvil, tablet, etc. con antivirus actualizado, instalar programas anti-spyware y anti-adware.

Si dispone de un DNI electrónico y su entidad lo permite, acceda a sus cuentas a través del DNIe: es mucho más seguro que hacerlo con claves.



2.- Utilizar contraseñas difíciles de rastrear, con al menos 8 caracteres, entre los cuales incluir minúsculas, mayúsculas, números y signos. Además, es conveniente que las claves sean diferentes para acceder a correo electrónico, banca, foros, redes sociales, etc.



3.- Si cree que ha sido víctima de un timo, contacta con el banco, cambia contraseñas de acceso y adopta cualquier otra medida de seguridad que minimice los posibles perjuicios que le puedan ocasionar.



4.- Cuidado con las wifi gratis, puede haber posibles estafadores a la espera de datos o claves personales que luego pueden ser utilizados para causar un perjuicio a quien las utiliza.



5.- Si se utilizan equipos públicos para realizar compras o acceder a cuentas bancarias o demás información sensible, asegurase de cerrar la sesión correctamente y borrar el historial de navegación.



6.- Si se sufre alguna estafa es conveniente denunciarlo lo antes posible en cualquier unidad de Guardia Civil o a través de la denuncia electrónica, desde la web www.guardiacivil.es o desde este link



7.- No solo hay que tener precaución al comprar, sino también al vender. Elegir un método de pago adecuado, analizar el perfil del posible comprador o poner a la venta artículos únicamente en webs fiables, son algunas de las claves para evitar transacciones fraudulentas.



8.- Si utilizas sistemas Windows, opera con una cuenta de usuario que no tenga privilegios de administrador. Las cuentas con privilegios de administrador implican altos riesgos al permitir acceso a software malicioso en todo el sistema.



9.- Cuando se instala el router en el domicilio hay que proteger la wifi, porque es una red de conexión que puede ser hackeada si no se toman precauciones; lo primero que se debe hacer es acceder a su router desde su navegador web y cambiar la contraseña de acceso a la Wifi.