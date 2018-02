¿Cómo se condenan en Guadalajara los delitos sexuales?

Temas relacionados Juzgados Sucesos Violencia de género Iniciamos en LA CRÓNICA una serie de informaciones con las que pretendemos dar al conocimiento de los lectores las sentencias más relevantes que se han producido en fechas aún recientes en los juzgados de Guadalajara y que, en este caso, tienen por denominador común el de referirse a delitos de índole sexual.



En esta provincia es muy inusual que un caso contra la libertad sexual de las personas llegue a ser noticia. Los criterios policiales primero y la propia discreción de los procedimientos judiciales después no facilitan ese conocimiento. No han sido tampoco extraños en este tiempo los juicios a puerta cerrada, para preservar la intimidad de las víctimas.



Con el ánimo de que cada cual pueda valorar si los hechos son castigados con severidad o con indulgencia comenzamos, por tanto, la publicación de algunos de los que hemos podido investigar, recuperar las sentencias y reproducir fielmente las condenas. Hasta donde no hemos podido llegar, porque tampoco lo facilitan los órganos jurisdiccionales (que alegan no disponer de esos datos) es a establecer una relación completa de delitos y condenas, estadística que queda pendiente para el futuro.



Vayamos pues, con el primer caso, en el que se vio involucrada una niña, sometida sexualmente por un hombre de 51 años.



Todo un trienio de procedimiento ha necesitado la Justicia para condenar con cuatro años de prisión al acusado. También se le prohíbe acercarse a la víctima durante seis años. Se le mantendrá cinco años en libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión, algo que llegará pronto. El "daño moral" se ha fijado en 8.000 euros, que es la cuantía que ha tenido que abonar por responsabilidad civil, costas judiciales aparte. La acusación particular solicitaba 20.000 euros.



Quien se sentaba en el banquillo era un policía local de Bilbao. Su relación con Guadalajara no era casual, ya que en un pueblo de la provincia vive una prima de su mujer. Esa fue la razón que propició que el 11 de octubre de 2014, una comida en las escuelas en la que participaban una docena de personas terminara muy mal... aunque lo supieran ni siquiera en aquella fatídica jornada.



Todos decidieron salir por los alrededores para buscar setas. F., de 51 años por aquel entonces, propuso a A., de apenas 15 años e hija de la prima de su mujer, que se fuese con él.



Cuando la niña accedió, F. entregó a su esposa la cesta que llevaba y, con el pretexto de coger otra, se dirigió a su casa en compañía de la niña. Según consta en la sentencia, "una vez allí, le dijo a la menor que él, mejor "echaría un polvo", para lo cual tras los manoseos iniciales la llevó hasta un chozo, en la parte posterior de la casa. No fue allí donde consumó la penetración, sino en un paraje de los alrededores, buscando mayor discreción y facilidad para sus planes.



Como es casi norma en este tipo de casos, al acabar le indicó a la pequeña que no debía contar nada de lo sucedido. Nunca antes la adolescente había tenido relaciones sexuales.



El caso es aún más grave dado que A. es una niña con apreciable falta de madurez por las patologías que sufre, un síndrome clinicamente diagnosticado desde los dos años de edad, que le ha provocado un ostensible retraso en el crecimiento físico y en la madurez emocional, lo que desemboca, según confirmaron los peritos ante la Audiencia de Guadalajara, en un "retraso mental leve" que se manifiesta en "un déficit de habilidades intelectuales, sociales e interpersonales, que provoca una elevada deseabilidad social, fácil susceptibilidad, influenciabilidad y manejabilidad que puedan ejercer los demás sobre ella".



Tras lo vivido aquel día, A. ha necesitado tratamiento psicológico durante dos años para ayudarle a superar los "sentimientos de vergüenza, tristeza y apatía" que la atormentaban.



En la vista del juicio, F. admitió los hechos, aunque los atribuyó a haberse bebido botella y media de vino durante la comida.



Desde 2010, para el abuso sexual se contemplan penas de entre 4 y 10 años de prisión. La sentencia estableció 4 años de cárcel, como queda reseñado al comienzo de esta información.