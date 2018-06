Comprueba aquí si debes hacerte mirar este mes esos lunares que tienes, para así evitarte un cáncer

Temas relacionados Cáncer Hospital de Guadalajara Sanidad El Hospital Universitario de Guadalajara se suma a la campaña ‘Euromelanoma’ para la prevención precoz del cáncer de piel y que este año se desarrolla bajo el lema ‘Europa tiene un problema de cáncer de piel’.



Para ello, el 14 de junio se celebrará una jornada extraordinaria en la que una especialista del servicio de Dermatología realizará revisiones clínicas y dermatoscópicas para descartar lesiones tumorales o precursoras a pacientes que lo hayan solicitado a través de la Academia Española de Dermatología y Venereología y que serán seleccionadas por orden de solicitud.



Se trata de jornadas gratuitas, de fácil acceso para cualquier individuo y se puede pedir cita a través del número de teléfono 91 543 45 35 o a través de esta web



La iniciativa, explica la dermatóloga Adriana Martín, se dirige especialmente a pacientes con alto riesgo para melanoma y cáncer cutáneo no melanoma con antecedentes familiares o personales de melanoma, que presenten múltiples lunares, piel y ojos claros y/o antecedentes de quemaduras solares en la infancia o adolescencia. En caso de detectarse alguna lesión sospechosa se derivará al paciente a la consulta correspondiente.



‘Euromelanoma’ es una campaña europea que desde 1999 pretende divulgar y concienciar sobre la prevención precoz del cáncer de piel, implicando para ello a dermatólogos y ciudadanos y realizando distintas actividades que incluyen revisiones para el diagnóstico precoz de cáncer cutáneo.



La iniciativa, que se realiza desde la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología, se desarrolla en más de 30 países, se basa en ofrecer a la población la posibilidad de revisarse la piel por parte de dermatólogos, en busca de lesiones precursoras o sospechosas de cáncer de piel o bien cáncer ya establecido no diagnosticado.



Como ha subrayado la doctora Martín, el cáncer de piel se ha convertido en un problema en los países europeos al observarse un aumento exponencial en el número de casos de melanoma. La incidencia en España es alta (5,3 nuevos casos por cada 100.000 habitantes/año en hombres y 5,5 en mujeres), observándose un aumento muy importante, especialmente desde los años 90.



Se han triplicado los casos en Guadalajara

En la provincia de Guadalajara se diagnosticaba una media de 10 casos anuales de melanoma en el período comprendido entre los años 2002-2005 y actualmente esa cifra se ha triplicado.



Existen principalmente dos tipos de cáncer de piel. Por un lado, el cáncer cutáneo no melanoma (carcinoma epidermoide y carcinoma basocelular) está relacionado con la exposición solar crónica y localizado con más frecuencia en zonas fotoexpuestas (cara, escote, manos) en personas mayores que han trabajado en el campo u oficios al aire libre pero que “empieza a aparecer en personas más jóvenes por la exposición solar durante la práctica deportiva o la falta de concienciación sobre el daño que puede causar el sol, incluso en invierno”.



Por otra parte, el melanoma se relaciona con exposiciones solares intermitentes que provocan quemaduras. Este último se localiza con más frecuencia en las extremidades inferiores en el caso de las mujeres y en el tronco en varones.



Prevención

Con 3,5 millones de casos al año en Europa, el cáncer de piel es el más frecuente de todos los tipos de cáncer, si bien puede tratarse si se detecta precozmente y se puede prevenir en un 80 por ciento de los casos con hábitos de fotoprotección. Sin embargo, un alto porcentaje de la población española reconocer no haberse revisado nunca los lunares y más del 75 por ciento de la población no ha acudido nunca a un dermatólogo para evaluarlos, lo que evidencia la falta de concienciación que existe aún sobre la prevención del cáncer de piel.



Para evitar el cáncer de piel, es necesario protegerse del sol evitando la exposición solar en las horas centrales del día (de 12 a 16 horas), utilizando ropa, sombrero y gafas de sol con filtro ultravioleta y aplicando protector solar con un factor de protección entre 30 y 50, media hora antes de la exposición solar y renovándolo cada 2-3 horas.