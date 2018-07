Con Rajoy o con Sánchez, esto tampoco cambia: el “pisito” en el Infantado sigue adelante

Noticias relacionadas Ha muerto el duque del Infantado “Abraza el Infantado” considera excesivo el cierre del Palacio Temas relacionados Patrimonio Guadalajara Palacio del Infantado La Plataforma Abraza el Infantado ha anunciado que se va a personar frente al recurso anunciado por el Ministerio de Cultura y Deportes contra la decisión del Ayuntamiento de Guadalajara de denegar la licencia para la construcción de la vivienda para el duque del Infantado, o sucesores tras su fallecimiento, en el Palacio del Infantado guadalajareño.



Una decisión confirmada y reiterada tras la reunirse la Plataforma el pasado lunes, con responsables del Ministerio de Cultura y Deporte y trasladarles que van a mantener su intención de recurrir la decisión del Ayuntamiento de Guadalajara.



Según recuerda la Plataforma, el Consistorio de la capital denegó la licencia para la construcción de la vivienda para el duque del Infantado, recientemente fallecido, en el interior del palacio. Para la Plataforma, la intención por parte del Ministerio de autorizar ese piso en el interior del edificio del palacio supone "privatizar" una parte del monumento, tal y como ha señalado este miércoles a los periodistas uno de los portavoces de este colectivo, Javier López-Roberts.



Según defienden, el planeamiento municipal vigente no permite que pueda haber una vivienda privada en todo este solar y así lo han manifestado precisamente delante de un palacio cerrado al uso y disfrute de los ciudadanos desde hace más de dos meses por problemas de aluminosis. Por eso, han insistido en que lo que hasta ahora ha sido una presencia civil de la Plataforma será algo más.



La Plataforma tenía la esperanza de que tras el fallecimiento del duque y el posterior cambio de Gobierno en España se reconsiderara esta decisión. Sin embargo, según otro de los portavoces, Jorge Riendas, aún espera que no se presente el recurso.



Por otra parte, desde la Plataforma han pedido también que se reabra "lo antes posible" el Palacio del Infantado, ya que creen que la decisión de cierre "urgente" por aluminosis que se tomó hace varios meses es "un castigo" por parte de las administraciones hacia ellos y hacia la ciudadanía en general, en el momento en el que ellos estaban haciendo más presión hacia el Ministerio, ha señalado Jorge Riendas.



En todo caso, desde esta organización han asegurado que se hicieron varias catas y no se ha vuelto a acometer ningún trabajo más y tienen claro que las medidas de cierre que se han adoptado son "excesivas".



Por ello, han responsabilizado a todas las administraciones de esta decisión de cierre, adoptada en base a un informe que, según la Plataforma, se había emitido cinco meses antes del anuncio de clausura del edificio.



La Plataforma ha incidido en que quiere que en el Palacio del Infantado, cerrado pero en el que actualmente no se está acometiendo obras, se haga el museo que demandan.