Concierto a cuatro manos y dos voces contra Page en el balance del 2017 del PP para Guadalajara

"Fracaso, decepción y engaño permanente". Así es como ha definido este miércoles la diputada por Guadalajara y presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, el año de Gobierno Page-Podemos, "un año de anuncios y mentiras en el que la única prioridad del gobierno ha sido mantener sus sillones y sus sueldos a costa del bienestar de los ciudadanos".



Guarinos, y el también diputado por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, han hecho balance del último año de gobierno regional y, en este sentido, han realizado un análisis pormenorizado de los incumplimientos del pacto ‘de perdedores’ con la provincia de Guadalajara, a la que según los populares “Page sólo ha venido a realizar anuncios y a vender humo”.



Guarinos ha criticado el abandono, por parte de la Junta, de proyectos como la ampliación del Hospital Universitario, el deterioro de las instalaciones hospitalarias –goteras y falta de mantenimiento generalizada-; el Campus Universitario, el parking del Hospital, los planes para el desarrollo de la Sierra Norte y el Señorío de Molina, o el Plan Estratégico del Corredor, que no cuenta con asignación presupuestaria.



Crítica frontal a Page

“Los anuncios de Page ya no hay quien se los crea”, asegura Guarinos, que también responsabiliza a Page del fracaso del Convenio Sanitario con Madrid, un convenio que Cospedal se ocupó de garantizar y poner en marcha, y que a su juicio "el Gobierno de Page y Podemos lleva años intentando romper", con los evidentes perjuicios que eso supondría para los ciudadanos de Guadalajara, “a los que el Gobierno de Page ya está sometiendo a un ‘turismo sanitario’ inaceptable.



También denuncian los populares el incremento de las listas de espera –en 2015, había una persona esperando una intervención quirúrgica, en 2017, 1.347 pacientes en esa situación, según sus cálculos- o el incremento del abandono escolar temprano.



En la larga lista de reproches incluyen también el estado actual de la asistencia a las personas dependientes. “La dependencia es el gran fracaso de Page. Cerca de 5.000 pacientes han fallecido mientras esperaban una ayuda que nunca llegó y 12.000 con la ayuda reconocida pero sin recibir ninguna ayuda ni prestación”, se lamentan.



Los parlamentarios populares insisten en que Page “solo tiene dinero para el pago de privilegios, favores, sillones y asesores”, olvidando por completo el bienestar de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.



Así mismo se han referido al abandono de las infraestructuras –“Page no ha hecho ni un solo kilómetro de carreteras en la provincia de Guadalajara que no estuviese ya proyectado y presupuestado por el Gobierno de Cospedal”-, y lamentan los perjuicios que las “políticas radicalizadas de Page-Podemos” están provocando en el desarrollo de nuestra región en general y de la provincia de Guadalajara en particular.



Anuncio del presidente en Sigüenza

“Hoy se atreve a venir a Sigüenza a grabar el anuncio de fin de año, utilizando la imagen de una ciudad a la que ha engañado y estafado. Yo le invito a que venga el Hospital Universitario a hacer su último anuncio del año”, insistía Robisco.