Correos volverá al centro de Guadalajara, tras unas obras que durarán dos años

A lo largo de 2020 podría abrir de nuevo la oficina de atención al público de Correos en Guadalajara, que volvería a su sede tradicional de la calle Teniente Figueroa, con esquina a Teniente Gonzalo Herranz. Así se ha confirmado este miércoles, en una comparecencia ante los periodistas en el exterior del histórico edificio, levantado en estilo neomudéjar en 1917 y que se estaba empezando a deteriorar de forma acelerada.



Inversión millonaria

Tanto el responsable nacional de Correos, Javier Cuesta, como el alcalde de la ciudad, Antonio Román, han coincidido en expresar su satisfacción por la solución alcanzada, que implicará una inversión de al menos millón y medio de euros por parte de la compañía pública, tras cinco años de abandono total del inmueble.



Cascotes sobre la calle

Hace escasas semanas, parte de la fachada principal cayó de madrugada sobre la calzada; las cintas de plástico que han venido limitando el tránsito de peatones y las vallas aún son visibles, del mismo modo que los leones que servían de buzón aún están inutilizados con espuma de poliuretano.



Cartería seguirá en el polígono

Para que la situación revierta deberán acometerse primero unas obras de rehabilitación inteior, con el fin de acondicionar de nuevo las áreas de atención al público. El espacio para cartería no seguirá esos mismo pasos, ya que el servicio está más que cubierto con las naves que se utilizan para tal fin desde hace años en el polígono del Henares.



Alguna oficina de las actuales cerrará

Cuando se abra de nuevo la oficina en Teniente Figueroa se cerraría al menos una de las tres ahora existentes, que están ubicadas en el centro comercial Ferial Plaza, en Alvargómez de Ciudad Real y en la Avenida de Francia.



¿A cambio de qué vuelven?

Hasta ese momento será difícil saber qué contrapartidas habrá obtenido Correos para el uso de este edificio que es de su propiedad, y que hasta ahora está limitado al propio de su actividad. Previsiblemente, el Ayuntamiento facilitará que parte del inmueble se destine a otros usos, que podrían ser tanto de oficinas con terceros y para su adaptación para viviendas, especialmente en la parte que fue levantada a mediados del siglo pasado.



"No está en ruina"

Según el responsable de Correos, los más de 3.300 metros cuadrados de superficie construida están en buenas condiciones, "no está en ruina", aunque necesitados de obras en mayor o menor medida tras tener cerradas sus puertas desde 2013.



"Así mantenemos también nuestro patrimonio inmobiliario que es de todos y que se estaba echando a perder y permitirá revitalizar la zona", ha precisado tras agradecer al alcalde el interés mostrado para que se diera un uso a un edificio histórico situado en pleno casco histórico de la ciudad.