Cosas menudas pero muy importantes

Sin esperar a que los sueldos se recuperen, los bares ya van subiendo el precio del café. Debe ser que estamos mejorando y no nos hemos dado cuenta los asalariados.



Aun sin llover y sin dejar de hacer frío, la primavera está empezando a asomar en los amaneceres. La transparencia del aire es otra y es ese aire el que trae una creciente algarabía de pájaros, el sustituto urbano de los gallos en los pueblos para anunciar el alba por anticipado.



En la era en que más hemos escrito para no entendernos casi nunca (omnipresente WahtsApp) da gusto escuchar sin querer la larga conversación de una funcionaria del SESCAM con una jubilada, enferma de vejez. El consultorio y la casa de la anciana han quedado unidos durante unos morosos minutos por una charla, nacida con la excusa de pedir cita para el médico para, a fin de cuentas, hacer/hacerse humana compañía de una forma tranquila, demorada, amable. Y sin que nadie de los que están esperando se queje. Nunca hubo menos motivo.



Ante el Ayuntamiento, una maestra y un maestro, en profesional paridad, apacientan un pequeño rebaño de niños uniformados. La profesora, muy joven, les instruye sobre la Alcaldía y el nombre del alcalde. Los críos, a sus cinco años de andar por el mundo, ya saben que lo más divertido no está ahí, sino en las risas de los compañeros, en el barullo incesante de un aula de Infantil trasladada a la Plaza Mayor, camino de todos los caminos.



Barbotean los niños y los pájaros. Se despierta la ciudad. Empieza una semana.



Miras la vida y lo que ves, te deja aliviado. Luego, los periódicos se empeñarán en decirte lo contrario.