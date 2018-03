Cospedal está segura de que habrá una presidenta del Gobierno en España (pero no dice que sea ella)

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado convencida de que "alguna vez en España" habrá una presidenta del Gobierno pero ha subrayado que ella no se platea "ahora mismo" suceder a Mariano Rajoy. De hecho, ha resaltado que lo que le gusta es ocupar el cargo que desempeña en este momento al frente de la cartera de Defensa.



"A mi lo que me gusta es ser ministra de Defensa", ha manifestado en una entrevista en Telecinco, al ser preguntada si le gustaría ser presidenta del Gobierno. Eso sí, ha apuntado después que "alguna vez en España habrá una presidenta del Gobierno" y que no tiene "la menor duda". "Claro que sí", ha apostillado.



En cuanto a si ella misma se plantea esa posibilidad de llegar a ser presidenta del Gobierno --dado que aparece en las quinielas para suceder a Mariano Rajoy--, Cospedal ha respondido: "Mire, yo ahora mismo no me lo planteo, sí le tengo que decir, con toda franqueza".



Dicho esto, la secretaria general del PP ha insistido en que "alguna vez" habrá una presidenta del Gobierno en España porque es "lógico y normal", como ya hubo por primera vez una presidenta del Congreso, una presidenta del Senado, una ministra de Defensa o una mujer al frente de un gobierno autonómico. "Pues claro que la habrá", ha enfatizado, para añadir que las mujeres llevan "mucho tiempo trabajando" por la igualdad y en estos años han visto "muchos cambios".



Cospedal ha defendido que hombres y mujeres tengan las "mismas oportunidades" y ha dicho que hay que seguir trabajando para que la "equiparación salarial sea una realidad" y por "eliminar los techos de cristal" porque queda "muchísimo por hacer". Además, ha señalado que el Gobierno del PP va a trabajar en la "auditoría salarial", de forma que en las empresas "no pueda haber brechas salariales". Sin embargo, y ante la huelga del 8 de marzo, ha afirmado que ella "nunca" ha hecho huelga y ha agregado que cada uno tiene su manera de defender sus principios y la igualdad.



Preguntada después si le encanta pasar revista a las tropas, la ministra de Defensa ha admitido que está en un momento de su vida en que nota "menos" sentirse peor tratada que los hombres en su actual responsabilidad, pero ha subrayado que lo ha sentido en otros momentos de su vida como "todas".