Cospedal le afea a Pablo Casado su proximidad a Aznar... y él ya piensa en mandarla a Toledo

Temas relacionados PP Cospedal La candidata a presidir el Partido Popular María Dolores de Cospedal ha afirmado este lunes que la juventud del también aspirante Pablo Casado "por sí sola no supone regeneración" e implica "menos experiencia", y ha comentado que su candidatura es "próxima" al expresidente del Gobierno, José María Aznar.



"La edad por sí sola no supone regeneración", ha señalado en una entrevista en la SER en la que ha apuntado que con los 37 años de Casado "también se tiene menos experiencia y menos conocimiento de como gestionar un partido político, cómo se ganan elecciones o cómo se gobierna".



"La juventud tiene un atractivo especial y es lógico que haya una generación que quiera llegar ya incluso antes de lo que muchos piensan que le corresponde", ha añadido.



Cospedal ha señalado además que "hay candidaturas que parece que están próximas al anterior presidente del partido", José María Aznar, y ha señalado en concreto que "parece ser la de Pablo Casado porque así él mismo lo traslada en muchos de los actos e intervenciones". "Pero eso no es bueno ni malo, es un apoyo más de una persona que ha sido presidente de nuestro partido", ha apostillado.



Por otra parte, preguntada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, quien dijo que estará disponible para presidir el partido si la oportunidad se presenta en 2020, Cospedal ha descartado que esto vaya a producirse. "Estamos haciendo un congreso porque estamos en una nueva etapa del partido y a menos que se produzca un supuesto excepcional, es para cuatro años y a eso nos tenemos que atener", ha zanjado.



Respuesta de Casado

El candidato a la Presidencia del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado este lunes en Toledo que "difícilmente" puede aspirar a liderar un partido político alguien que "reniega" del pasado de ese partido y "de su propio pasado al haber pertenecido a los gobiernos de los que está hablando".



Así se ha referido Casado, a preguntas de los medios durante el encuentro que ha mantenido este lunes con militantes en Toledo, donde ha contestado a las palabras de la candidata a la Presidencia del PP y presidenta de la organización en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que ha dicho que ve la candidatura de Casado como "próxima" al expresidente del Gobierno, José María Aznar.



"No entiendo por qué la gente reniega de su espejo", ha asegurado Casado, al tiempo que ha dicho que entre el resto de los candidatos hay una persona "que lleva desde el año 77 en distintas administraciones del PP con Aznar y con Rajoy"; otras candidatas que "han sido altos cargos de los Gobiernos de los 90, con Aznar".



"Yo he sido jefe de gabinete de Aznar dos años y portavoz de Rajoy tres, a mucha honra de los dos", ha dicho Casado.



Además, ha destacado que si se quiere liderar el PP "no hay que renegar del pasado" sino que "hay que estar orgulloso de todo el pasado, sobre todo porque ha sido muy positivo".



A su juicio, el PP debe estar orgulloso de Mariano Rajoy, de José María Aznar o de Manuel Fraga, pero, a su juicio, la formación debe "ampliar el espacio electoral" para que les devuelva a ser un partido de "once millones de votos" y que así no dependa de "bisagras nacionalistas, oportunistas o mociones de censura".



Pablo Casado ha aseverado que detrás de su candidatura no hay ningún alto cargo, ningún expresidente, ni ningún barón autonómico o provincial. "Soy el candidato de las bases", ha dicho, por lo que ha indicado que no ha pedido a nadie que salga a "retratarse" ni a decir que él "es el mejor", ya que, como ha indicado, los "mejores" son los afiliados. "Creo que preguntar eso de tú de quién eres o de quién es esta provincia o autonomía es más propio de otras épocas de la política", ha asegurado.



Casado ha sostenido que tiene "la mejor opinión" de María Dolores de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha, ya que es una persona con la que el candidato a la Presidencia ha "trabajado" y tiene "amistad". "Esta tierra necesita gobernantes como ella", ya que "la mejor historia de Castilla-La Mancha la ha construido María Dolores como presidenta".



"Todos mis respetos para el partido aquí", ha destacado, pero ha añadido que lo que ha pedido "como en todos sitios" es que "se deje votar en libertad" para que cada militante "decida a quién quiere apoyar sin que nadie le indique a quien tiene que apoyar", ya que si no este proceso sería "no libre y una decepción para la militancia".



Casado ha asegurado que tiene "le mejor proyecto" ya que "garantiza ilusión y renovación", pero también "unidad" y que el PP "no se fracture" y no sea "sólo de una parte". Por ello, ha dicho que abre su proyecto "a todos los demás", ya que él, a su juicio, es el "único" que puede garantizar la unidad. "Si yo gano, nadie pierde", ha destacado.



El candidato a la Presidencia del PP ha indicado que ha hablado con todos los presidentes provinciales del PP de Castilla-La Mancha y ha visitado además de Toledo, Albacete y Valdepeñas, ya que "esta tierra es estupenda y debe tener la voz y la importancia que siempre ha tenido en el resto de España".



"Les he pedido que si deciden apoyarme no les voy a defraudar", ha dicho Casado, al tiempo que ha añadido que va a llevar los intereses de Castilla-La Mancha y Toledo "a donde merezcan".



Sobre el apoyo que podría tener la otra candidata a la Presidencia, María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, Casado ha señalado que "respeta" que la apoyen, al tiempo que ha añadido que tiene una "excelente relación" con ella.