Cospedal mira desde Sevilla hacia Castilla-La Mancha y no renuncia a que el PP vuelva a gobernar

“Ofrecimos al PSOE apoyarle los presupuestos para que no pactara con Podemos”, ha recordado

Noticias relacionadas Page ya habla del “monaguillo de Cospedal” a la vez que alude a Podemos con suma frialdad Archivos relacionados Cospedal, sobre el futuro del PP en Castilla-La Mancha. (Tamaño: 476,3 kb.) Temas relacionados Podemos PP PSOE Castilla-La Mancha Cospedal Junta de Comunidades La presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación a nivel nacional, María Dolores Cospedal, ha destacado este viernes en Sevilla que el reto de futuro del PP castellano-manchego es "volver a gobernar en la región para que se cree empleo".



Así se ha pronunciado María Dolores Cospedal, que ha participado en el foro `Diálogos Populares' en la Convención Nacional que la formación celebra en Sevilla.



La dirigente popular ha señalado que, en la pasada legislatura, el PP consiguió gobernar en Castilla-La Mancha tras casi 30 años de Gobierno socialista, "y nos encontramos una región en retroceso en relación con el resto de España".



Así, -ha recordado- cuando el PP llegó al Gobierno de Castilla-La Mancha “se encontró con que teníamos el mayor déficit de toda España, -un 6,5% de déficit que llegó al 7,5% en diciembre-, y conseguimos reducirlo en un año en 6 puntos. Y no cerramos hospitales ni centros de salud; abrimos 13, así como logramos reducir un 20% las listas de espera y 10 puntos el abandono escolar temprano”.



Además, Cospedal ha señalado que en esta legislatura, como partido mayoritario en Castilla-La Mancha, “ofrecimos al PSOE apoyarle los presupuestos para que no pactara con Podemos. Y solo pedimos que en Castilla-La Mancha se pagaran los mismos impuestos que en la Comunidad de Madrid, pero nos dijeron que no”.



En este sentido, -ha continuado la presidenta del PP regional-, "hace pocos días leímos una entrevista del presidente regional diciendo que no gobierna con Podemos ni tiene un pacto con Podemos, que solo tiene un vicepresidente y una consejera de Podemos en el Gobierno porque necesita que le aprueben los presupuestos".



Además de esto, Cospedal ha lamentado que Castilla-La Mancha sea “la única comunidad donde ha subido el paro el pasado mes” –con 301 parados más el pasado mes de marzo en nuestra región-, además de estar dentro de las comunidades que menos crecen y en la que ha vuelto a subir el fracaso escolar.