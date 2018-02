Cospedal no demuestra gran entusiasmo por ser candidata en 2019... ni en dejar de serlo

Temas relacionados PP Castilla-La Mancha Cospedal La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, preguntada por si volverá a presentarse como candidata a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no ha aclarado si podría repetir como cabeza de cartel en las autonómicas del 2019 y ha dicho que es una decisión que tiene que ver con su partido para hacer "lo que sea mejor para todos" y el proyecto de la formación en esta región.



"Sobre mi posición particular estoy pendiente de la decisión que tome mi partido. En Castilla-La Mancha tendré que decir algo, pero quiero escuchar a mis compañeros y quiero ver lo que sea mejor para todos y para el proyecto político del PP en Castilla-La Mancha", ha indicado en una entrevista en TVE.



Además, considera que "a fecha de hoy" el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, repetirá como candidato del partido en las próximas elecciones generales y ha añadido que si quiere dar ese paso tendrá a "todo" el Partido Popular detrás.

Preguntada por las últimas declaraciones de Rajoy sobre este asunto asegurando que "a fecha de hoy" su idea era volver a ser el candidato, unas palabras que algunos dirigentes del PP han interpretado como que por primera vez dejaba la puerta abierta a la sucesión en el Partido Popular.



Cospedal ha dicho que ella cree que "sí" repetirá, pero ha agregado que no tiene "una bola de cristal". "A fecha de hoy, yo creo que sí", ha abundado, para apostillar después: "Estoy convencida de que si hubiera una decisión por su parte de querer ser el candidato, estoy segura de que tendría todo el parido con él".



ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS EN VERANO

En cuanto a la fecha en la que el PP elegirá a sus candidatos para las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en 2019, Cospedal ha indicado que aún queda "año y medio" para esos comicios, pero ha pronosticado que "sobre el verano" tendrán "más o menos a todos los candidatos".



Además, Cospedal ha enmarcado en lo habitual el almuerzo de trabajo que Mariano Rajoy celebrará el lunes con los barones territoriales del PP --para hablar de la agenda política de la formación en los próximos meses y temas como la financiación autonómica--. "Es una reunión que tenemos habitualmente con todos los presidentes autonómicos", ha apostillado.



A esa cita, aparte de Rajoy y los barones del partido, acudirán también Cospedal, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y los demás vicesecretarios del PP, Pablo Casado, Javier Maroto, Andrea Levy y Javier Arenas.