Cospedal se va

Temas relacionados PP Castilla-La Mancha Cospedal España La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que renuncia a cualquier cargo en el futuro PP que saldrá del congreso extraordinario de julio, una vez que ha quedado tercera en las primarias celebradas por el partido este 5 de julio.



La todavía secretaria general y presidenta del PP de Castilla-La Mancha ha defendido, no obstante, que sí se cuente con su candidatura y que esté representado el 26 por ciento de apoyos que ha obtenido en las votaciones de los afiliados.



Reacciones en Castilla-La Mancha

La primera interpretación oficial de lo ocurrido se ha dado en Toledo en la maña del viernes. El portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha y presidente del partido en la provincia de Ciudad Real, Francisco Cañizares, no ha querido pronunciarse sobre a quién apoyará María Dolores de Cospedal en la segunda fase del proceso de primarias dentro de la formación para elegir nuevo presidente.



En rueda de prensa, Cañizares ha reconocido que los 'populares' castellano-manchegos hubieran preferido que Cospedal pasara el corte, pero en todo caso ha recordado que "los pasos que le llevaron a presentarse eran los de buscar una candidatura de consenso".



Ahora toca una etapa de "análisis y reflexión" antes de afrontar la segunda fase "y ver cuáles son las mejores posibilidades". Según Cañizares, el 36% del voto cosechado en la jornada de este jueves por Soraya Sáenz de Santamaría no basta como mayoría para alzarse con la Presidencia del PP.

Cañizares ha preferido resaltar que María Dolores de Cospedal consiguió un dato "espectacular" entre los afiliados de Castilla-La Mancha, "el mejor dato de ningún candidato en una región". A esto ha sumado que Cospedal ha cosechado "el 99% de los compromisarios" en la región.



"Esto no ha terminado. Este procedimiento busca la unidad del partido y busca las mayores unidades posibles. Por eso se pensó que un sistema de doble vuelta era idóneo", ha detallado, insistiendo en que "es necesario congregar el mayor número de afinidades políticas en torno al nuevo presidente del PP".



Preguntado sobre el futuro de Cospedal en la región y por una hipotética candidatura a presidir Castilla-La Mancha, el dirigente 'popular' ha manifestado que "le sobra valentía y le sobran valores" para asumir esa responsabilidad si se diera el caso.



Cospedal, desde Génova

La exministra compareció la noche del jueves en la sede de la calle Génova tras conocerse los resultados de las primarias y dio la enhorabuena a los dos candidatos que han pasado este primer corte y pasan al congreso de dentro de quince días, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.



Cospedal ha asegurado que de cara a ese cónclave no debe quedar "nadie" fuera, pero "desde luego no" el 26 por ciento que representa su candidatura.



Quien ha sido número la número dos del PP hasta ahora, por detrás de Mariano Rajoy, ha subrayado que ve necesario abrir "un periodo de reflexión" de cara a la segunda vuelta del congreso, pero no ha querido aclarar si apuesta por que llegue a esa votación una única lista. Tampoco ha desvelado a quién apoyará si finalmente hay dos listas, una de Soraya Sáenz de Santamaría y otra de Pablo Casado.



"Creo que tenemos que abrir un periodo de reflexión y entre todos acordar lo mejor para el partido. Hoy es precipitado contestar esta pregunta (a quién apoyará). Tenemos que tener conversaciones y darnos un tiempo", ha dicho.



Sin cargos en el futuro PP

Cospedal ha insistido en que no quiere ningún puesto en el futuro PP --"otra cosa me parecería absolutamente improcedente"--, pero no ha desvelado qué hará con su carrera política, si le pondrá fin. Hará lo que le parezca mejor para el partido y para ella, pero en cualquier caso no piensa "entorpecer a quien tenga que ser el futuro presidente".



Sí ha insistido en que tienen que tener un lugar en el partido del nuevo presidente quienes han apoyado su candidatura, personas "queridas, ganadoras de elecciones, con grandes valores".



"No son buenos los procedimientos para intentar tensionar, forzar, abrir heridas. Es algo de lo que he huido toda esta campaña, espero que ahora seamos entre todos capaces de hacer lo mejor para el PP", ha concluido.