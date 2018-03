CSI.F no se suma a la huelga del 8-M

Temas relacionados CSI.F Feminismo El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha dicho este lunes que desde el sindicato no apoyarán la huelga feminista convocada para este jueves, 8 de Marzo, ya que "tiene tintes políticos", al tiempo que ha abogado por "seguir trabajando" para acabar con las brechas que tienen las mujeres.



Borra se ha referido de este modo a preguntas de los medios antes de reunirse con los delegados y liberados de la Central Sindical en Toledo para abordar los principales problemas que los trabajadores públicos están reivindicando.



Así, ha añadido que la mejor manera de acabar con las brechas que tienen las mujeres es "seguir trabajando", ya que desde CSIF creen que los paros "son muy políticos", con connotaciones que "se escapan" del ámbito laboral".



Como ejemplo el líder del sindicato ha asegurado que en la convocatoria se pide "el aborto libre para las menores de 16 años sin consentimiento paterno", siendo esto, para Borra, "una petición que se escapa del ámbito laboral". "Los sindicatos estamos para mejorar las condiciones laborales y no para meternos en otra serie de temas", ha dicho.



En este sentido, Miguel Borra ha destacado las propuestas que desde CSIF se han trasladado a la Administración General de Estado, unas medidas que "van tendentes a conseguir una incorporación efectiva de la mujer a los puestos de trabajo", no sólo en las administraciones públicas, sino también "en el ámbito privado".



Ha destacado que desde CSIF están manteniendo una postura "muy activa" para luchar contra la brecha salarial y contra "todo tipo de brechas", ya que hay "muchas que afectan a las mujeres en la sociedad" y esto va a costar "muchos años".