CSIF pide para el próximo curso 500 profesores más y menos horas de clase

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes aborde el aumento de plantillas docentes en los centros educativos y la bajada de horas lectivas, cifrando en 500 los profesionales más necesarios para el próximo curso.



El presidente de CSIF Educación, José Antonio Ranz, ha insistido en que la recuperación de las 18 horas lectivas "supondría aproximadamente la contratación de 200 profesores más en Enseñanzas Medias y la de 23 en maestros conllevaría otros 200 más", recordando que estas medidas están planteadas en el II Acuerdo de Mejora del Empleo Público firmado con el Ministerio de Hacienda.



Asimismo, Ranz ha señalado que la vuelta del profesor de apoyo en Educación Infantil y las mejoras en la atención a la diversidad en los centros educativos conllevaría la contratación de otros 100 profesionales en la provincia de Guadalajara.



Sobre el modelo de bilingüismo planteado por la Consejería, Ranz ha subrayado que "perjudica a las condiciones laborales de los docentes pues se restringe su movilidad, se perjudica a los alumnos, ya que está demostrado que los alumnos no alcanzan las mismas capacidades al estudiar una asignatura en su idioma materno que en inglés, y se perjudica a las familias debido a que no fueron informadas en tiempo y forma de los planteamientos llevados a cabo por el centro".



Asimismo ha recalcado que "faltan infraestructuras prometidas, como el Instituto de Educación Secundaria (IES) número 2 de Alovera, el IESO de Torrejón del Rey o el pabellón en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de La Muñeca". "Aparte de estas obras también resulta vital mantener los centros, este curso hemos tenido muchos problemas con goteras", ha añadido.



Por su parte, el responsable de los servicios jurídicos de CSIF Guadalajara, César Viana, ha comunicado que en el IES 'Aguas Vivas' de Guadalajara se ha votado dos veces el proyecto bilingüe, medida que ha sido respaldada por la Dirección Provincial de Guadalajara. En este sentido, ha detallado que el 15 de marzo se presentó el proyecto de plurilingüismo, que fue rechazado por el claustro, pero la dirección volvió a convocar el claustro con la intención de aprobarlo, no respetando la decisión inicial de no adherirse a dicho plan.



"Debemos velar por las condiciones de trabajo de los docentes, tenemos competencia para impugnar y denunciar este atropello, tal y como hicimos públicamente, y anunciamos que recurriremos a la vía jurídica por este atropello", ha señalado Viana, que ha finalizado añadiendo que "este tipo de actuaciones no se deben permitir".



También ha mostrado su malestar porque se está poniendo en duda la continuidad de Ciclos Formativos en la provincia de Guadalajara "que cuentan con un gran número de alumnos".



Para finalizar, ambos ha subrayado la necesidad de "abordar estos temas de forma urgente antes del 30 de junio por el bien de la educación pública de la provincia".