Cuatro chicas, a golpes y sin parar hasta robar a un joven en pleno centro de Guadalajara

13/07/2018 20:46 Y SIN MANIFESTACIONES EN GUADALAJARA CONTRA LA AGRESION FEMENINA.

Son las 20:46 y ni en la plaza mayor, ni en santo domingo, ni en la concordia ni en las cruces delante de la Subdelegación de Gobierno se ve a ningúna manifestación feminista,feministo, ni pancartas de socialistas, sociolistos, ni de sindicalistos, sindicalistas en contra de la agresión sexual de una manada de mujeres contra un hombre joven.



Espero ver a Araceli Martínez, Charo, Alberto, etc pidiendo mas contundencia a los jueces para que este grupo de mujeres cumplan la mayor pena posible....



Uy Uy creo que no lo veremos.....esperaremos a mañana sábado por si los trabajos no les permitían manifestarse....Os veré mañana en la manifa.Adiosss Contribuyente

13/07/2018 Trabajos forzados ya !!!.

No es un problema de violencia de género, sino de parasitismo. De buenas a primeras se encuentran con que sus padres los han traído al primer mundo y no tienen otro plan que el seguir con lo mismo que si estuvieran en su país; hacer el mal o tocarse los hxxbxs para vivir eternamente a costa de los demás.



Si son las que sospecho (morenas de piel, entraditas en carnes, con dos tallas menos de las que les correspondería, y una vestida de reflectante que berrea con voz cazallera), se trata de un grupo de crías sin oficio ni beneficio que se tiran de botellón 18 horas al día x 7 días a la semana (deben de descansar en su pxtx casa de 6:00 a 14:00).



Desconozco de donde sacan la pasta para financiarse la perpetuum juerga, pero curiosamente aparecieron hace unos meses, cuando dejaron de verse los moritos que trapicheaban con droga a pocos metros de por donde ahora se colocan estas. españa

13/07/2018 es lo que hay.

al final esto se resolvera de la siguiente forma. Las caribeñas denunciaran al pobre chaval, digo pobre por ser hombre por agresion. el juez lo considerara violencia de genero, asi que casa gratis para las chicas, y una paga vitalicia de por vida sin dar palo al agua. yo mientas, como buen español, seguire levantandome a las seis de la mañana para ir a trabajar y volver a las siete, y mientras, me tocaran los cojones con la brecha salaria. ciudadano

13/07/2018 Y TENIA LA VICTIMA CONSENTIMIENTO EXPRESO ???.

Esto se considera una manada???? y para cuando la manifestación de feministas, feministos, progresistas, progresistos, sindicalistas, sindicalistos, socialistas y socialistos en defensa de la persona agredida????



ahhhh...que son mujeres agrediendo a un hombre...acabaramos.entonces silencio.....y no decir nada del sexo de las agredidas que eso se puede considerar violencia de sexo no explecito, y como han dicho que no han sido ellas y no tienen consentimiento expreso de la victima pues entonces a denunciarle y al juez....





Venga animo.....de manifestación.





Esto es a donde lleva este gobierno frankestein a España....enfrentación social, sexual, y de genero. ELECCIONES YA Y FUERA ESTE GOBIERNO ENFRENTISTA.

Castellano sin más

13/07/2018 Wellcome to immigration?.

El día que de verdad se sepa lo que está pasando en España con la inmigración...... Luis

13/07/2018 Negro futuro .

4 chicas y de origen caribeño....ahmmm, menudo papelón, luchar contra las feministas y los de la alianza de civilizaciones jeje bea

13/07/2018 pues pasaria esto.

pues tendriamos una manada y las feministas en las calles Carmen

13/07/2018 Chico golpeado y robado por 4 chicas.

Pues estas chicas q vayan a la carcel por robo con violencia.

Los amigos no salieron del coche a defender al chico? Esto hace aguas.

Si hbiesen sido 4 chicos a una chica la pena sería igual? juan

13/07/2018 juan.

efectivamente, por que como te defiendas, y en el forcejeo le toques a una caribeña el culo o los pechos sin querer, y no tengas un consentimiento, con un ´si´ firmado, acabas directemente en la carcel por ser hombre Contribuyente

13/07/2018 Seguramente son estas a las que me refería....

Pues no me extraña. El lunes ya hice yo aquí por esta pantalla un comentario sobre los malparidos y malparidas que campan por La Concordia. Michael Myers

13/07/2018 Lamentablemente.

Y mi pregunta es: siendo la victima un varón, en caso de defenderse, se consideraría violencia de género? Porque en ese caso te tienes que dejar robar y agredir no sea que te tachen de machista... juan

13/07/2018 cuidadito.

por favor, no publiqueis la nacionalidad que os van a acusar de racistas, aparte, estas personas estan exentas del cumplimiento de las leyes nacionales