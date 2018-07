Cuenta atrás para la Capital Española de la Gastronomía 2019... a la que iba a optar Guadalajara

Noticias relacionadas León asegura haber generado en apenas 100 días un retorno de 7 millones en publicidad León, capital española de la gastronomía 2018, estrena web León entra en el Guiness con 283 kilos de cecina cortados a mano: no te pierdas los detalles Capitales de provincia y otras ciudades españolas que destacan por su relevante gastronomía han sido invitados a participar en el proceso de selección de la Capital Española de la Gastronomía 2019. Las cartas cursadas suponen el arranque de la nueva convocatoria del premio. El Jurado hará público el nombre de la ciudad seleccionada el próximo 17 de octubre.



En las invitaciones se anima a la participación de las diferentes ciudades españolas en un "proceso que en sólo 8 años ya se ha consolidado como el principal motor de promoción para el sector de la hostelería y del turismo gastronómico en España" ha indicado Mariano Palacin, presidente de CEG.



En sus declaraciones, Palacín ha reiterado que " el papel de liderazgo de Capital Gastronómica nadie lo pone en duda, se ha demostrado que es un un evento único que se distingue por su continuidad, porque durante 365 días es el centro de interés de los medios y la ciudad galardonada se transforma en la ciudad turística de moda, batiendo records en la atracción de visitantes tanto nacionales como extranjeros"



El galardón Capital Española de la Gastronomía surgió en 2012 como una iniciativa de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo que invitó a sumarse a la Federación Española de Hostelería. Durante este tiempo, un Jurado formado por profesionales del turismo, la gastronomía y la comunicación ha seleccionado a 7 ciudades que "representan conceptos muy genuinos de la gastronomía española, que ha demostrado ser la más variada y rica del mundo".



Las ciudades que han ostentado el título son Logroño-La Rioja (2012), Burgos (2013), Vitoria-Gasteiz (2014), Cáceres (2015), Toledo (2016), Huelva (2017) y León (2018). Para Palacin "la Capitalidad supone el espaldarazo a las cocinas tradicionales, que desde su diferencia evidencian que la gastronomía española es variada y que cuenta con una despensa única, de sabor y calidad excelentes. Nuestro objetivo es reconocer diferentes conceptos de cocina tradicional y popular, a la vez que nos sumamos al proceso de transformación e innovación que vive la gastronomía española".



"Trabajamos para difundir los valores de la cocina española. Los datos son inapelables: casi 10 millones de turistas extranjeros declaran que la razón por la que eligen España como destino de sus vacaciones es por su variada, rica y saludable cocina", ha añadido Palacín.



El caso de Guadalajara

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara propuso y consiguió sacar adelante el pasado mes de marzo en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la candidatura de la ciudad como Capital Española de la Gastronomía, "por el gran potencial que contamos en nuestro entorno y los beneficios que esta distinción conllevaría".



"En Guadalajara disponemos de calidad y variedad en cuanto a productos y cocina tradicional, lo que nos facilitará crear una marca diferenciadora de destino en el ámbito gastronómico", comentó entonces el concejal Ángel Bachiller, quien subrayaba que esta distinción en años precedentes ha derivado en "una media de 4 millones de euros de retorno económico, un considerable aumento de visitantes y un gran impacto mediático".



Según ha confirmado LA CRÓNICA, en la fase de selección de la candidatura no hay compromiso económico, sino la mera presentación de un dossier para que éste pueda ser evaluado por la organización. Desde la misma se ha confirmado a este diario que no han recibido solicitud al respecto desde Guadalajara, al menos hasta la fecha.