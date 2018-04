¿Cupieron 1.000 botellas de vino en el despacho de Nacho Villa? Eso es lo último que le atribuyen

Temas relacionados Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Periodismo Televisión Los consejeros en representación del PP en el Consejo de Administración de Castilla-La Mancha Media han pedido al término de la reunión de este martes ceses o dimisiones de la directora del Ente, Carmen Amores, y del director de Informativos, Jesús Espada, por la "manipulación del día a día que sufren todos los castellano-manchegos" con unos informativos "sectarios y sesgados".



En esta reunión, por su parte, los consejeros del PSOE han desvelado que el anterior director en la época de Cospedal, Nacho Villa, acepto cobrar una deuda de 150.000 euros en 4.000 botellas de vino, mil de las cuales se quedó el propio Villa, según los socialistas.



En concreto, los consejeros del PP han citado en rueda de prensa el informativo del sábado pasado, en el que "con premeditación y alevosía excluyó la voz y el pensamiento de la diputada del PP Lola Merino en una rueda de prensa en la que iba a hablar de presupuestos".



"A la televisión no le interesó ir. El PP tiene derecho a ser escuchado. Pero en ese informativo salió cuatro veces el presidente de Castilla-La Mancha, salió Ciudadanos y salió el Partido Comunista", ha indicado.



Ha justificado la "premeditación y alevosía" que a su juicio ejerció la televisión regional porque desde la dirección de informativos "se le dijo el día anterior entre risas a la propia Lola Merino que no cubrirían la rueda de prensa" alegando lejanía --la rueda de prensa se celebraba en la localidad alcarreña de Illana--.



En su opinión, "se está gastando el dinero a manos llenas" con productoras externas, algo que también ha sido criticado.



A estas quejas ha sumado sus reproches ante el programa 'El lado bueno de las cosas', a cargo de la periodista Teresa Viejo. "Diez programas por cerca de medio millón de euros", ha lamentado, esgrimiendo además los "bajos datos de audiencia" que está registrando.



Siguiendo con sus críticas, los consejeros 'populares' han dicho, tras lo que ha pedido el cese del director de Informativos y de la directora general del Ente, Carmen Amores, indicando que ante estas peticiones vertidas en el propio Consejo de Administración no han sido atendidas. "Visto lo visto, no podemos dejar pasar esto ni un día más".



VILLA Y LAS BOTELLAS DE VINO

De su lado, y a través de una nota de prensa, el portavoz de los consejeros socialistas, Patrocinio Gómez, ha criticado que el Ejecutivo anterior "permitiera al anterior director, Nacho Villa, cobrar en vino una deuda de 150.000 euros de una empresa con el Ente".



Según ha explicado, ha sido Carmen Amores quien ha detallado en la reunión de este martes que Villa "accedió a retirar, momentos antes de que se celebrase el juicio, una demanda contra una empresa que en su día puso el anterior director de RTVCM, Jordi García-Candau a cambio de una retribución en especie de 4.000 botellas de vino, mil de las cuales acabaron en el despacho de Villa".



Para Gómez, este es un nuevo ejemplo de las "prácticas" que realizaba el anterior director general, que se une "al del uso de las tarjetas black para comilonas donde no faltaba la carne de Kobe y las bebidas espirituosas, los hoteles de lujo o los taxis sin destino conocido".



"Pero lo lamentable es que los consejeros del PP sigan defendiendo la gestión que hizo Villa, una gestión plagada de irregularidades y de corruptelas y hoy, de nuevo, no hayan sido capaces de condenar este nuevo episodio de las andanzas del exdirector de RTVCM", ha añadido.



Por otra parte, el portavoz del PSOE en el Consejo de Administración de CMMedia censuró la "persecución" a la que están sometiendo los dirigentes del PP a la televisión y la radio públicas. "Y es que resulta curioso que los que callaban con la manipulación, el amarillismo y la censura que aplicaba Villa al Ente, hayan cuestionado, desde el primer minuto, la labor que realiza la dirección y los profesionales de CMMedia".



"La etapa negra afortunadamente ha acabado y ahora son los trabajadores los que con criterios profesionales deciden qué es noticia y como se emiten las noticias. Ahora no pasa como antes donde cada día se llamaba a la sede del PP y de la Presidencia de la Junta de Cospedal para seguir al dictado lo que les marcaban", ha sentenciado.