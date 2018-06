Daniel Jiménez se va a Madrid, como asesor de la ministra Valerio

Noticias relacionadas Sara Simón (y no Daniel Jiménez) carga contra Román por la tardanza con el parking del Hospital Román pretende que Daniel Jiménez pida disculpas públicas “por sus calumnias y difamaciones” Jiménez, De la Cruz, Cabeza y Cuevas, fallido núcleo duro del PSOE en el Ayuntamiento hasta 2019 Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Daniel Jiménez Sara Simón Magdalena Valerio PSOE El portavoz del PSOE y candidato a la alcaldía en el Ayuntamiento de Guadalajara en el 2015, Daniel Jiménez, ha anunciado su cese como concejal en el Consistorio después de once años para incorporarse como asesor "en exclusividad" al gabinete de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y excompañera del grupo, Magdalena Valerio.



Emocionado en algún momento de su comparecencia, Jiménez ha señalado que su cese se hará efectivo en el pleno del próximo 29 de junio, en una decisión que asume "ligero de equipaje" con idea de "darlo todo" en este Ministerio.



Ha añadido que su labor en este grupo finaliza hoy y que no tiene intención de participar ni en el proceso de Primarias ni volver algún día para ser candidato a la Alcaldía de nuevo.

"Mi labor finaliza hoy y hay que dar un relevo a otros compañeros y compañeras que democráticamente se decidan. No voy a ser un rival", ha señalado, tras insistir en que no dice que no a nada. "Pero no me veo en segundas etapas en la ciudad de Guadalajara como concejal. Me he vaciado y creo en las nuevas generaciones", ha apostillado.



Se trata por tanto de una situación clara de relevo. Tras la vacabnte, entra en el Consistorio Mariola Pabón, presente en la comparecencia. Su relevo en la portavocía, según ha precisado Jiménez, lo decidirá la Ejecutiva Local del PSOE.



"Así es como creo que deben hacerse las cosas; un político, un sueldo, una responsabilidad y total", ha dicho tras querer incidir en su implicación, desde el primer día, como militante, en el proyecto del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, razón por la que cree que con este nuevo reto es como mejor puede ayudar a la sociedad.



En este sentido, ha valorado también que durante estos once años que ha estado como concejal siempre ha pretendido ser "honesto" con su trabajo realizado, y también "leal a los valores socialistas".



¿Quién como alcaldable?

De momento, sobre el candidato o candidata a la alcaldía de Guadalajara ha dicho que se decidirá más tarde, en las Primarias, si finalmente se producen, y será a final de año o principios del que viene.



Jiménez se ha referido a la ministra y amiga Magdalena Valerio como una mujer que "ha hecho historia en la provincia de Guadalajara, como la primera de Guadalajara que en la etapa democrática se incorpora al Consejo de Ministros".



"Para mí es un orgullo, un privilegio trabajar con Magdalena, una mujer que es un ejemplo de lucha, y de militancia ejemplar así como de gestora pública eficiente"



Por último, Jiménez ha agradecido a Jesús Alique, a Magdalena Valerio y a los compañeros de partido el apoyo que en su día le dieron para ser en el 2015 el candidato a la Alcaldía de la capital.