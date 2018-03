De las Heras, el elegido para hablar de las pensiones desde el PP de Guadalajara y en día de debate

Temas relacionados Economía Pensiones Juan Antonio de las Heras PP PSOE García-Page “Mientras gobierne el Partido Popular en España las pensiones no se van a congelar, subirán siempre y haremos lo posible para mejorarlas, subiéndolas todo lo que permita la situación económica. No pueden decir lo mismo algunos partidos, como el de Page, que ahora tratan de incendiar la calle cuando fueron ellos, los socialistas, los únicos que se atrevieron a congelar las pensiones a los españoles, y a reducir el sueldo de los funcionarios”.



El senador Juan Antonio de las Heras ha asumido este miércoles la difícil tarea de defender en rueda de prensa la postura de su partido sobre la escasísima revaloración de las pensiones, cuando uno de los caladeros de votos más seguros del PP han venido siendo precisamente los jubilados. Su rueda de prensa ha coincidido con el debate parlamentario en el Congreso sobre esta misma cuestión.



De las Heras ha recordado que cuando el PP llegó al Gobierno a finales de 2011 “nos encontramos con un auténtico desastre en las cuentas públicas provocado por el despilfarro y el derroche del partido de Page. Hubo que realizar ajustes, pero la única partida que no los sufrió fueron las pensiones. Es más, el presidente Rajoy se comprometió a subirlas un 0,25 % fuera cual fuera la situación económica. Y así lo hizo”.



De las Heras ha explicado la necesidad de seguir trabajando “para que España pueda disfrutar hoy y siempre del mejor sistema de pensiones, pero un sistema que pueda ser sostenible en el futuro”. Para ello –ha subrayado- “es fundamental llevar a cabo una política económica que cree empleo y aumente el número de cotizantes a la Seguridad Social. Y en esto se ha demostrado que las medidas que tomó el PP en aquellos duros y difíciles años de 2012 y 2013 fueron las acertadas y hoy somos líderes en Europa en la creación de empleo”.



De las Heras ha ofrecido también sus datos: “Hoy dedicamos a pensiones el 29% del gasto público total – más de 139.637 millones de euros-; cuando gobernaba en España el partido de Page, ese gasto solo ascendía al 21,6 -48.000 millones de euros menos-. Hoy la nómina mensual que dedica el Estado a las pensiones es de 10.100 millones de euros. Sin embargo cuando gobernaban los socialistas esa nómina era 8.100 millones, dos mil euros menos”



“Hoy, con un gobierno del PP, la pensión media de los españoles es de 1.077 euros. Sin embargo, cuando gobernaba el partido de Page la pensión media en España era de 766 euros -casi 300 euros euros menos”.



De las Heras está de acuerdo en llegar al máximo consenso posible “dentro del Pacto de Toledo” en el que el debate “debe ser sereno, evitando la demagogia y defendiendo el realismo que atienda a la sostenibilidad de la Seguridad Social, un sistema que es de reparto y contributivo. Debemos creer en un sistema que ha sobrevivido a la pérdida de más de 3 millones de cotizantes en la etapa de gobierno socialista mientras el número de pensionistas se incrementaba en un millón y sin que el gobierno de España haya dejado de pagar las pensiones”.