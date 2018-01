¿De quién son las casas de San Vicente de Paúl?

Noticias relacionadas El Ayuntamiento da 12.000 euros a una organización católica para que ésta ayude a familias pobres El PSOE critica también la suciedad en San Vicente de Paúl El Ayuntamiento adecentará San Vicente de Paúl con parte de la herencia de Guitián Una jornada de convivencia reunirá a los vecinos de San Vicente de Paúl El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara va a presentar en el próximo pleno una iniciativa para pedir la implicación del Gobierno Central, la Diputación, la Junta de Castilla-La Mancha y el propio Consistorio, para que pongan todos los servicios técnicos y jurídicos necesarios para investigar quienes son los legítimos propietarios de las viviendas que popularmente se conoce como de San Vicente de Paúl.



El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Daniel Jiménez, ha hecho esta demanda delante de las 96 viviendas sociales que hay en la calle Valencia y que se conocen popularmente como los pisos de San Vicente de Paúl, ante la denuncia que les han formulado algunos de los inquilinos, que aseguran que se les está instando a abandonar la casa.



En declaraciones a los periodistas, Jiménez ha pedido explicaciones a la Conferencia San Vicente de Paúl porque, según le han señalado algunos vecinos, está cobrando alquileres a inquilinos de estas viviendas sin ser la propietaria de las mismas.



Por eso, Jiménez quiere "la intervención directa de las administraciones públicas", y a quienes pretenden "extorsionar o amenazar" a algunas de las 96 familias que viven en este bloque de pisos sociales les pide que cesen en ello y que no confundan la atención social con la "intencionalidad de apropiarse con la titularidad de estas viviendas", en alusión clara la Conferencia.



Según Jiménez, si alguien tiene que decretar una resolución de desahucio de estas casas, donde viven colectivos con necesidades debe ser la Administración y "en ningún caso unos desahucios por la vía de los hechos" por parte de la Conferencia San Vicente de Paúl, con quien ha asegurado haber intentado contactar, sin éxito.



"Estas viviendas sociales no pueden acabar en ninguna sociedad inmobiliaria de la Conferencia San Vicente de Paúl porque no hay ningún título que le habilite a conseguirlas", ha precisado, tras insistir en estas viviendas deberían ser en propiedad aunque no se haya hecho una elevación a escritura pública por parte de los vecinos.



Ocupantes ilegales

Así, en estos pisos viven, según Jiménez, algunas familias de manera ilegal, que pagan alquiler a quien no es el propietario, en alusión a la Conferencia; otros se marcharon y unas veinte viviendas son ocupadas por familiares de personas que pagaron unas cantidades que supuestamente les acreditaría la propiedad, pero no hay papeles de ello.



El portavoz socialista ha señalado que sólo existe un contrato en el Archivo Histórico Provincial así como que en la época en la que se dieron estas viviendas "se hacía todo muy mal", de ahí que, a día de hoy, en el Registro de la Propiedad sólo aparezca la inscripción registral de la donación y de la obra de los pisos pero no de que si pagaban una cantidad durante veintisiete años, estas casas pasarían a su propiedad.



En todo caso, ha recordado que se trata de casas para colectivos necesitados y que hubo un proceso de adjudicación público y en su día se firmaron unos contratos de amortización de unos préstamos, y que finalizado este periodo las casas pasarían a ser propiedad de sus inquilinos.



Según el concejal, la Conferencia sabía esto pero lo ha trasladado a los que aún quedan o sus siguientes generaciones, y algunos pensaron que no eran suyos y se fueron pero otros ahora siguen ahí, con lo que se encuentran en una situación que considera "de absoluta indefensión", ha lamentado.



Jiménez acusa a la Conferencia San Vicente de Paúl de falta de transparencia en este asunto, y ha querido dejar claro que "no hay ningún documento escrito" de esta sociedad que acredite que es la propietaria de las viviendas por lo que no puede alquilar estos pisos.



Ha insistido que, en todo caso, en los casos donde no se puede probar, de haber algún propietario sería la Administración Pública, que a su juicio "es la única habilitada a desahuciar a cualquier vecino".



Ha aprovechado también para pedir explicaciones al Ayuntamiento sobre las partidas que se han aprobado y "miles de euros" para estas casas, teniendo en cuenta que algunos vecinos le han asegurado que no se ha hecho nada, que no han visto ninguna actuación de mejora.



Jiménez no ha negado que parece ser que el solar donde están las casas fue donado por esta Conferencia, que fue quien también promovió los pisos pero que no es la propietaria de estos ahora.