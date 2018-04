De Sevilla aún no sale el candidato (o candidata) del PP para 2019 en Castilla-La Mancha

Temas relacionados Guarinos PP Castilla-La Mancha Cospedal Vicente Tirado El secretario general del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha destacado que su formación en la Comunidad Autónoma se encuentra "sólida, fuerte y unida" de cara a los comicios autonómicos de 2019, con el reto de volver a gobernar la región y "obtener unos resultados magníficos" en las urnas.



En declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA en el transcurso de la convención nacional que el partido está celebrando en Sevilla, el secretario regional del PP ha afirmado que se trata de trasladar una imagen "en positivo", reafirmar los principios y valores de los 'populares', y no por reacción a otros partidos.



"Tenemos que decir claramente que somos un partido de raíces profundas, de ideas claras y convicciones sólidas", ha destacado, al tiempo que ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que aparque el "interés partidista", que no piense en él mismo ni en secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y se centre en el "interés de los ciudadanos de la región".



CANDIDATURA SIN DECIDIR

Preguntado por si en esta convención se ha abordado quién podrá ser el próximo candidato del PP de Castilla-La Mancha en 2019, Tirado ha señalado que en la cita "no se ha hablado de candidatos", pues, ha afirmado, "cuando llegue el momento ese tema se decidirá". "La candidata o el candidato en Castilla-La Mancha será el mejor para los intereses de esta tierra".



Sobre la posibilidad de que él mismo sea el candidato, Tirado ha indicado que "aunque todo el mundo hable de eso", el puesto de cada uno "es lo menos importante" en un proyecto de "ilusión" del PP de Castilla-La Mancha para el año próximo.



A su juicio, es más importante centrarse en el objetivo claro del partido, que es ofrecer una alternativa "útil" para los castellano-manchegos y "buscar soluciones" a los problemas de la región como las listas de espera "interminables" o la plaga de conejos.



LA DELEGACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Ha destacado Tirado el papel de la delegación del PP Castilla-La Mancha en esta convención, "de las más importantes de toda España", calificando de "gran discurso" el de su líder en la región y secretaria general, María Dolores de Cospedal, que ensalzó como Mariano Rajoy ha salvado a España de la "quiebra y el independentismo".



Asimismo, ha hecho un llamamiento a los socialistas para que aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y así se pueda contribuir a que Castilla-La Mancha pueda crecer por encima de la media nacional en empleo o para que suba la pensión por encima del IPC de unas 70.000 viudas en la región.