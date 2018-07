¿De verdad queremos que abran ya el Palacio del Infantado?

Temas relacionados Patrimonio Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Palacio del Infantado PP PSOE El pasado viernes, antes de que empezara la última cita de "Las Noches son para el Verano" en los Jardines del Infantado, habló Juan Garrido, presidente de la Fundación Siglo Futuro, que organizaba el acto. Su último deseo dirigido al público no tenía desperdicio: que el próximo año, estas veladas se celebren en el Patio de los Leones. Aunque allí no corra la brisa.



El Palacio del Infantado sigue cerrado y esto debería avergonzar a muchos y preocuparnos a todos.



Que el monumento más representativo de la ciudad esté cerrado y sin fecha de reapertura es una estafa para los (siempre pocos) turistas que nos visitan.



Al mismo tiempo, es una gran ocasión para que algunos volvamos a creer que no todo se mueve por intereses de partido... aunque tantas razones encontremos a cada paso para creer lo contrario.



Los que pidieron desde el PSOE que se abriera el Palacio cuando el ministro era del PP, que lo reclamen ahora con al menos el mismo entusiasmo. Los que callaban desde el PP cuando Méndez de Vigo ministraba y el duque aún no había muerto, que se sigan callando... pero alguno encontrarán entre los suyos que pueda hacer declaraciones sin pasar vergüenza. Y los demás, que todavía no tocan pelo de auténtico poder, que sigan si quieren como van, camino de la desesperanza.



Que los forjados de la galería lleven a cerrar preventivamente ahora y desde hace meses el Palacio del Infantado sin más ni más, pasado medio siglo desde que se hicieron aquellas obras de restauración (o de reconstrucción), es para hacérselo mirar. Como ciudad, como país y como sociedad. Fundamentalmente, por la falta de diligencia.



Si el asunto es grave, que se solucione de inmediato con información constante.



Si el retraso es por burocracia, que quien manda dé un golpe encima de la mesa donde duerme el expediente.



Y si todo ha sido una fruslería, que saquen a la luz al cachondo que lo provocó, para que lo conozcamos.



Pensarán algunos lectores que esto es un asunto baladí, propio del verano. En realidad es un termómetro de aquellos de mercurio, aplicado para valorar nuestra temperatura ciudadana y que nos han metido a todos por el recto.



Y mira que a lo mejor, va a ser verdad que estamos muertos. Pese a que algunos todavía caminemos por delante de esa fachada de puertas cerradas y nos abochornemos.