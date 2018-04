Del Río queda absuelto en el juicio al que le llevó un funcionario de la Diputación

Noticias relacionadas Un excargo de la Diputación, ante el juez acusado de “tratos degradantes” a un funcionario Temas relacionados PP Diputación de Guadalajara Pareja Un juzgado de Guadalajara ha absuelto al alcalde de Pareja, el 'popular' Francisco Javier del Río, de la acusación interpuesta por un trabajador de la Diputación de Guadalajara que le acusó de trato vejatorio en el ámbito laboral y lesiones psíquicas cuando era diputado de Deportes.



Así lo ha confirmado este mismo lunes Del Río a preguntas de los periodistas, tras recordar unos hechos que se remontan al año 2013 en que un empleado del antiguo organismo autónomo de Deportes interpuso una reclamación contra él, y cómo, tras la celebración del juicio la sentencia firme le da ahora la razón.



En todo caso, según Del Río, este asunto no debió producirse nunca, pero "todos los ciudadanos tienen pleno derecho a asistir a la justicia". "Y en este caso me ha amparado a mí", ha señalado.



"Durante todo este tiempo he tenido siempre la conciencia tranquila y he demostrado mi confianza en la justicia porque cuando uno no hace nada malo está tranquilo" ha apostillado tras incidir en que "el tiempo da la razón a quien la tiene y pone las cosas en su sitio", ha reconocido.



Por último, ha querido acordarse del portavoz del PSOE en la Diputación, Julio García, uno de los "poquísimos que no demostró su apoyo", y pese a que en su momento el pidió su dimisión como regidor, Del Río se ha limitado a señalar que su actitud ha quedado "muy en evidencia" y ha demostrado "su torpeza".