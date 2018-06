Desde el lunes hay un radar móvil multando en la capital

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

26/06/2018 Radares municipal.

Cuidado con este tipo de radar que el coche va circulando ya los que están en doble fila o suvidos en lo alto de una acera o mal aparcados le hacen la foto y continua y luego viene la receta y es cuando te enteras

Wojciech Stepien

25/06/2018 PASARELA 4 CAMINOS YA!!!!!!.

Efectivamente desues del atropello mortal del año pasado en Cuatro Caminos el ayuntamiento se limito a poner unos pivotes de plastico y un poco de pintura en la calzada, que por cierto, ya se ha empezado a levantar, y finalmente no solucionandose ni el problema de la seguridad de los niños ni el de los atascos. Ahora pretenden hacernos creer que con un radar movil van a aumentar la seguridad, pero para mi es una medida recaudatoria mas que no va a solucionar nada. Que tiene que pasar para que se pongan manos a la obra, acaso tiene que morir otro niño para que hagan algo fectivo de verdad? msnuel chaparro recio

23/06/2018 vision panoramica.

Bicicletas prohibidas por aceras y pasos de cebra salvo carril bici..mas carriles bici..matriculacion de bicicletas.tiene obligaciones por ser un vehiculo no contaminante pero con fuerza de impacto potencialmente grave para ellos mismos y peatones.

Peatones:multas a los que usan el móvil de cualquier forma cruzando pasos de cebra o caminando.

Conductores a motor....de acuerdo y cerrar trafico rodado en un circulo de zona centro cobrando como en la city lonfinense.

Pasos de cebra...luminosos en calzada.

Moyos...mas control de velocidad con policía...zona azul...uso privativo del suelo publicoregulacion adaptada con bajada de tasas..y mas ideas que tengo por no aburrir.saludos msnuel chaparro recio

22/06/2018 menos coches aparcados en rotondas.

Mas trabajar los policias municipales, no se ven, eso si coches aparcados en las rotondas e intersecciones (ejemplo rotonda de la monto) y en doble fila se ven por toda la ciudad, es un pelibro para el peaton, motorista y ciclista Pedro fuentes de la calle

22/06/2018 Menos recaudar y solución real.

Que se dejen de radares y pongas una pasarela para peatones en cuatro caminos...

Soluciones recaudatorias... Mafiosos!!!