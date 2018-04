Desde la Junta destacan que, si bien el paro aumenta, estamos en la cifra “más baja” desde 2009

Noticias relacionadas Desde el PSOE atribuyen los malos datos de la EPA a que “no somos una isla” Temas relacionados Economía Empleo Paro Castilla-La Mancha Junta de Comunidades La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha opinado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, que indican que el paro subió en 6.200 personas en Castilla-La Mancha hasta marzo y la tasa de paro se situó en el 20,68%, reflejan "un comportamiento habitual de un primer trimestre" y ha remarcado que, a pesar del "ligero incremento" del paro, esta cifra es "la más baja en un primer trimestre de 2009".



Franco, durante una rueda de prensa este jueves en Toledo, ha señalado también que, en datos interanuales que, según ella, muestran "una foto más real" de la situación, "baja el paro, aumenta la ocupación y baja la tasa de paro".



La consejera ha considerado que la EPA manda "algunas señales" sobre algunos de los colectivos en los que está incidiendo el Gobierno regional, como los parados de larga duración, las familias con todos sus miembros en paro o los jóvenes. De esta manera, ha explicado que el número de parados de larga duración ha bajado "tanto en valoración trimestral como interanual", mientras que hay 4.100 hogares menos con todos sus miembros en paro. En cuanto a los jóvenes, ha destacado que en el interanual ha aumentado el número de ocupados menores de 25 años y también ha descendido la tasa de paro tanto interanual como trimestral.



Para la responsable de Economía, Empresas y Empleo, estas señales muestran que las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo autonómico "están teniendo resultado en los colectivos en los que se está haciendo más énfasis", pero ha apostado por "seguir trabajando duro" para conseguir "llegar a los máximos niveles de empleo".



En este sentido, ha apuntado que este viernes, 27 de abril, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la orden de bases reguladoras para la contratación de personas que han agotado su prestación por desempleo, una línea incluida en el Plan de Empleo y Garantía de Rentas firmado recientemente y con la que pretenden "dar una oportunidad laboral a más de 11.000 parados de larga duración".



DESEMPLEO FEMENINO

Patricia Franco ha lamentado que la subida del paro esté "muy concentrada en mujeres", por lo que ha abogado por "intensificar la mirada hacia la mujer y seguir trabajando de manera cohesionada con todos los agentes sociales".



Franco ha insistido en que todas las líneas de trabajo del Gobierno autonómico están haciendo "especial énfasis" en la mujer, manifestando que esta situación "tiene que ir revirtiendo con la recuperación económica" y apostando por que las mujeres mejoren su formación.



La consejera ha mandado un mensaje a las mujeres de la región para que "no renuncien" a su carrera profesional en momentos en los que "tiene que llegar una recuperación económica" y les ha pedido que "cuenten con un Gobierno que no quiere que la recuperación deje fuera a la mitad de la población".



ALTERNATIVA PARA PRESTACIONES A PARADOS DE LARGA DURACIÓN

En cuanto a la alternativa conjunta que nueve comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, han presentado al Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social sobre varios programas destinados a parados de larga duración, Franco ha detallado que estas regiones quieren sentarse con el Ministerio para "avanzar y no dejar fuera a colectivos que para las comunidades autónomas son importantes", entre los que ha citado a algunos como los autónomos.



La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha señalado que estas regiones han hecho propuestas para "ampliar los colectivos beneficiarios" de estas prestaciones y ha pedido que esta reunión con el Ministerio se produzca "con la máxima celeridad" para conseguir que este sistema de ayudas sea "mucho más inclusivo con los colectivos beneficiarios".